Moers bereitet erste Schritte für ein besseres Klima vor

Im Herbst 2019 hatte der Rat den Klimanotstand für Moers ausgerufen und den Masterplan Klima beschlossen. Erste Schritte für ein besseres Klima bereiten Stadt und Enni jetzt vor, ab Mitte Februar soll zudem ein neuer Klimaschutzmanager den Masterplan vorbereiten.

Ein Schwerpunkt liegt zurzeit auf Dachbegrünungen. Im Ausschuss für Bürgeranträge wird am Dienstag ein Antrag vorgestellt, der die Begrünung von Bushaltestellen fordert. „Vor dem Hintergrund der klimatischen Veränderungen werden derartige Vorschläge aus der Bürgerschaft ausdrücklich begrüßt“, teilt die Stadt dazu mit. Bereits im vergangenen September hatte die FDP vorgeschlagen, Dächer von öffentlichen Gebäuden generell ökologisch zu nutzen.

Als „grundsätzlich positives Signal“ fasst auch Stadt-Pressesprecher Klaus Janczyk das Thema auf. Bei der Deutschen Plakatwerbung GmbH, die 106 Moerser Buswartehäuschen übernommen habe, laufe bis Sommer ein Test für Dachbegrünungen. In einer Projektgruppe werde die Frage geklärt, ob für das Vorhaben ein Umbau der Wartehäuschen ausreiche oder ein Neubau notwendig sei. Die Stadt habe noch 49 Wartehäuschen, davon seien aber 28 nicht zum Umbau geeignet.

Skeptisch ist die Stadt laut Janczyk bei den Dachbegrünungen von öffentlichen Gebäuden: „Die Dachlast ist ein wichtiger Punkt, es kann im Einzelfall statische Herausforderungen geben.“ Dazu komme die Frage der Entwässerung und die der Wartungskosten.

So liegen die Wartungskosten für die Dachbegrünung an der Justus-von-Liebig-Schule bei jährlich rund 6500 Euro. In die Dachbegrünung (150 Quadratmeter) am Gymnasium Rheinkamp seien rund 26.000 Euro investiert worden, die jährlichen Wartungskosten liegen bei rund 800 Euro. Geprüft wird laut Janczyk zusätzlich die Möglichkeit, auf städtischen Flächen Gärten in Schulnähe anzulegen.

Anders sieht es dagegen bei den Solaranlagen auf Schulen aus. Die ersten Photovoltaik-Anlagen wurden 1996 am Gymnasium Filder Benden und an der Pattberg-Realschule installiert. Inzwischen sorgen insgesamt 13 Anlagen für umweltfreundlichen Strom, mit dem rund 220 Haushalte versorgt werden können. Zwei weitere Anlagen sind für dieses Jahr am Grafschafter Gymnasium und an der Geschwister-Scholl-Schule geplant.

Auf diese Ergebnisse kann der neue Klimaschutzmanager bauen. Janczyk bestätigt, dass die Stadt einen Nachfolger für Giovanni Rumolo gefunden hat, der zum 1. Januar als Energiemanager in das Zentrale Gebäudemanagement gewechselt war. Den Namen will Janczyk noch nicht nennen, geht aber davon aus, dass der Mann zum 15. Februar, spätestens zum 1. März die Stelle als Klimaschutzmanager antreten kann. Bis Ende August wird sie noch vom Bund bezahlt, dann läuft die Förderung aus.

>>INFO

Die Finanzierung der Klimaschutzmanager-Stelle durch den Bund läuft Ende August aus. Ab September übernimmt die Stadt die Kosten (120.000 Euro im Jahr). Dann muss die Stelle rein formal noch einmal neu ausgeschrieben werden.

13 Solaranlagen auf städtischen Schulen versorgen schon jetzt rund 220 Haushalte mit Strom, zwei weitere sind für dieses Jahr geplant. Das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) und die Enni prüfen, ob sich weitere Standorte für Photovoltaik eignen.