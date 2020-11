Moers: Beratungsangebot steht auf der Kippe

So sinnvoll und wichtig sie ist, so ungewiss ist die Zukunft der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) für Menschen mit Handicap im Kreis Wesel, die der Paritätische Wohlfahrtsverband bisher gemeinsam mit dem Caritasverband Moers-Xanten und der Lebenshilfe Unterer Niederrhein anbietet.

Denn obwohl das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wie berichtet, die Träger dieses Angebotes unterstützt, und allein im Fall des Paritätischen insgesamt rund 346.000 Euro für die nächsten zwei Jahre bereitstellt, könnte mit der Arbeit ab Ende dieses Jahres Schluss sein. Das Problem: Die Förderhöhe vor allem für die Personalstellen fällt geringer aus als in den vergangenen drei Jahren und reißt beim Paritätischen Wohlfahrtsverband , der ab 2021 den Anteil der Lebenshilfe übernehmen soll und dann drei der vier Personalstellen finanziert, ein Loch in die Kasse, das er nicht stopfen kann.

Dabei habe man noch keine plausible Begründung aus Berlin genannt bekommen, warum die Förderung plötzlich um rund 33.000 Euro zusammengestrichen worden sei, sagt Geschäftsführer Andreas Fateh. Die Eingruppierung der Mitarbeiter sei schließlich klar geregelt.

Demnach dürfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in aus Bundesmitteln geförderten Organisationen nicht bessergestellt werden als Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst. Geregelt wird das über den TVÖD. Und das habe in den vergangenen drei Jahren funktioniert, sagt Andreas Fateh, dem nicht einleuchten will, warum die Förderung nun also geringer ausfällt.

Ohne Widerspruchsbescheid kann der Paritätische keine rechtlichen Schritte einleiten

Eine Antwort aus Berlin gestaltet sich unterdessen schwierig. Denn das Bundessozialministerium wickelt seine Projekte nicht mit eigenen Ressourcen ab, sondern lässt die Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung (GSUB) für sich arbeiten.

Kurz nach Eingang des Zuwendungsbescheids Anfang September hat der Paritätische Widerspruch bei GSUB eingelegt. Eine Antwort ließ auf sich warten. Zunächst habe es nur ein Telefonat gegeben, sagt Fateh. „Darin wurde uns zumindest suggeriert, dass dem Widerspruch nicht stattgegeben wird und außerdem gesagt, dass ein Widerspruchsbescheid bis zu drei Monate dauern kann.“

Ohne Bescheid kann Geschäftsführer Andreas Fateh aber keine rechtlichen Schritte einleiten. Und je länger es dauert, desto größer ist die Gefahr, dass mit Beginn der nächsten Förderphase kein Geld für die Arbeit der EUTB da ist.

Mittlerweile habe sich die GSUB gemeldet und die Lebensläufe der EUTB-Mitarbeiterinnen und –Mitarbeiter angefordert, um die Eingruppierung in den TVÖD zu überprüfen. Wobei sich auch die Frage stellt, wer aus der GSUB, die in Berlin sitzt, aus rund 600 km Entfernung fundiert beurteilen kann, ob ein Mitarbeiter die nötige Qualifikation besitzt. „Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben studiert und auch die nötige Qualifikation“, bekräftigt der Geschäftsführer.

Das Ministerium hält sich unterdessen raus. Die GSUB sei zuständig und man werde sich nicht in laufende Verfahren einmischen. Das sei alles gewesen, sagt Fateh, der nun auf die Bundestagsabgeordneten im Kreis Wesel und in allen anderen Regionen in Nordrhein-Westfalen hofft, in denen der Paritätische Wohlfahrtsverband an der EUTB beteiligt ist. Gespräche mit Sabine Weiss und Kerstin Radomski hätten allerdings noch nicht stattgefunden, sagt Andreas Fateh.