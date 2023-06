Moers bekommt in der City mehr Parkplätze für Fahrräder

Moers. In Moers soll es mehr Parkplätze für Fahrräder geben. Es hat eine Umfrage zu möglichen Standorten gegeben. Hier werden neue Anlehnbügel montiert.

Mehr Parkplätze für Fahrräder: Die Umsetzung des Programms „50 Fahrradbügel pro Jahr“ hat begonnen. In der Niederstraße im Zugangsbereich zur Fußgängerzone stehen bereits acht neue und bieten somit die Möglichkeit, 16 Räder abzustellen. Weitere 43 Anlehnbügel werden bis zum Ende des Jahres noch aufgestellt, teilt die Stadt mit.

Der städtische Fachdienst Verkehrsplanung hatte zuvor eine digitale Bürgerbefragung zu möglichen Standorten durchgeführt. Gewünscht sind danach insbesondere in der Innenstadt weitere Fahrradparkplätze. Aber auch bei Freizeiteinrichtungen und Geschäften in den Stadtteilen gibt es Bedarf. Mehr hochwertige Fahrradabstellmöglichkeiten sind für die städtische Verkehrsplanung eine wichtige Grundlage, um den Radverkehrsanteil in Moers zu erhöhen.

Mehr aus Moers und Umgebung gibt es hier.

Die Mitarbeitenden der Verkehrsplanung gehen auf die Vorschläge der Umfrage ein. So folgen in diesem Jahr weitere Fahrradbügel in der Innenstadt und im Freizeitpark. Auch im Bereich der Geschäfte an der Oderstraße in Eick-West und am Friedhof in Kapellen werden zusätzliche aufgestellt. An einigen Standorten werden dazu Auto-Parkplätze umgewandelt, damit die Räder an gut erreichbaren Stellen abgestellt werden können. Auf einem Kfz-Stellplatz können in der Regel bis zu acht Fahrräder geparkt und sicher angeschlossen werden. An allen Standorten werden ausschließlich stabile Anlehnbügel mit Querholm für große und kleine Räder installiert.

Eine Besonderheit bietet der Kastellplatz: Dort ist auch das Abstellen von Lastenfahrrädern oder „Gespannen“ mit besonders viel Platzbedarf vorgesehen. In der Innenstadt sind übrigens alle Bügel demontierbar, sodass sie beispielsweise für Veranstaltungen herausgenommen werden können.

Hier wurden oder werden 2023 neue Abstellmöglichkeiten errichtet: Niederstraße, Haagstraße, Kastellplatz, Meerstraße, Freizeitpark (gegenüber Kranichstraße), Friedhofstraße und Oderstraße.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland