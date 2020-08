2019 feierte das Cosmo-Festival in Moers-Rheinkamp Premiere, jetzt kann es wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Aber es gibt eine Alternative.

Charity in Moers

Charity in Moers Moers: Bei Cosmo fliegen die Schwalben für den guten Zweck

Moers. Das Cosmo-Festival in Moers kann wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Doch die Macher haben sich etwas Neues ausgedacht – jetzt anmelden.

Das erst im vergangenen Jahr in Moers gestartete Cosmo-Festival muss vor der Corona-Pandemie kapitulieren: In diesem Jahr wird es am letzten Samstag im August kein Rock-, Familien- und Kinderfest auf dem Parkplatz vor dem Sportpark Rheinkamp zu Gunsten von Klartext für Kinder geben.

Doch die Macher um Schirmherr Atilla Cikoglu und die Hauptsponsoren Enni und Volksbank haben sich etwas anderes ausgedacht: Cosmo hebt ab – beim Papierflieger-Wettbewerb. Am Samstag, 29. August, heißt es ab 11 Uhr auf der Dachterrasse der Park Lounge des Sportparks: Lasst Eure „Schwalben“ fliegen.

Im Weitflugwettbewerb werden nur vor Ort gebastelte Flieger gewertet. Für mitgebrachte Kunstwerke ist ein Kreativ-Preis ausgeschrieben. Auf der Swing-Golf Anlage vor der Terrasse besteht die Möglichkeit – unter Einhaltung der Abstandsregeln – zu picknicken. Eine Online-Anmeldung ist erforderlich: https:/cosmo-festival.de/papierflieger-wettbewerb/