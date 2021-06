Moers: Beetlefahrer fährt nach Unfall einfach weiter

Moers. Nachdem er beim Abbiegen gegen einen Audi gestoßen war, entfernte sich der Fahrer Freitagmorgen auf dem Neuen Wall vom Unfallort. Zeugen gesucht!

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu einer Unfallflucht sagen können, die sich am Freitagmorgen an der Kreuzung Neuer Wall ereignet hat. Gegen 9.55 Uhr standen dort zwei Autos an der rot zeigenden Ampel. Die Geschädigte auf dem rechten Fahrstreifen für den Geradeausverkehr, der unbekannte Fahrzeugführer mit einem vermutlich grauen VW Beetle Cabriolet befand sich auf dem linken Fahrstreifen für den Linksabbiegerverkehr. Als die Ampel auf Grün umschlug, fuhr der Unbekannte mit einem Rechtsschwenker, um dann nach links in die Straße einzubiegen. Beim Rechtsschwenken stieß er gegen den braunen Audi der Geschädigten.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Beetlefahrer. Vermutlich hat das gesuchte Auto ein MO-Kennzeichen. Möglich ist laut Polizei auch ebenfalls die Kombination Mo-BB… Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/1710 entgegen.

