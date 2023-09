Moers: Bankerin Sandra rettet Kundin vor 40.000-Euro-Betrug

Betrugsversuch in Moers vereitelt: Die Volksbank Niederrhein hat der aufmerksamen Mitarbeiterin Sandra Migut zur Anerkennung einen Blumenstrauß überreicht.

Moers. Eine aufmerksame Mitarbeiterin der Volksbank in Moers hat einen schwerwiegenden Telefonbetrug verhindert. Dabei half ihr eine Polizei-Maßnahme.

Sandra Migut, Mitarbeiterin der Volksbank Niederrhein-Filiale in Moers, hat einen möglichen schwerwiegenden Betrugsfall erfolgreich verhindert. Im August dieses Jahres habe eine Kundin einen Geldbetrag in Höhe von 40.000 Euro abheben wollen, so die Bank. Als Anerkennung für ihr aufmerksames Handeln hat Migut einen Blumenstrauß erhalten.

Wie die Volksbank mitteilt, habe ein „Umschlag gegen Telefonbetrug“ dabei geholfen, die Kundin vor dem Betrug zu bewahren. Solche Umschläge setzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit April 2021 bei größeren Bargeldabhebungen ein.

Volksbank in Moers: Gemeinsame Maßnahme mit Polizei soll vor Betrug schützen

Sie wurden gemeinsam mit der Polizei entwickelt. „Diese Maßnahme hat sich als äußerst wirksam erwiesen und ermöglicht es Betrugsfälle effektiv zu verhindern“, resümiert die Volksbank.

Die Umschläge sind beidseitig mit Fragen bedruckt, etwa: „Haben Sie den Geldbetrag abgehoben, weil Sie angerufen worden sind?“ und „Sollen Sie das Geld an eine unbekannte Person übergeben?“. Werden mindestens zwei Fragen mit „ja“ beantwortet, sollte die Polizei informiert werden.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland