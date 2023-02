Moers: Auto zwingt Bus zu Vollbremsung - Frau verletzt

Symbolbild. Der Fahrer eines Linienbusses musste am Samstagnachmittag in Moers eine Vollbremsung machen, dabei wurde ein Fahrgast verletzt.

Moers. Ein Auto hat in Moers einen Bus zu einer Vollbremsung gezwungen. Dadurch stürzte ein Fahrgast und verletzte sich. Nun sucht die Polizei das Auto.

Bei der Vollbremsung eines Niag-Linienbusses in Moers ist am Samstag eine 63-jährige Frau, die in dem Bus war, verletzt worden. Ein vorausfahrendes Auto hatte laut Polizei den Busfahrer genötigt, mit Macht auf die Bremse zu treten. Die Polizei sucht jetzt Auto und die Person an dessen Steuer.

Warum das Auto plötzlich gegen 15.15 Uhr auf der Homberger Straße im Bereich der Germanenstraße abbremste, ist laut Polizei nicht klar. Einen Zusammenstoß mit dem Auto habe der Busfahrer durch seine schnelle Reaktion verhindern könnte, teilte die Polizei mit.

Bus-Vollbremsung: Polizei bittet um Zeugen-Hinweise

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, berichtete die Polizei. Die sucht auch Zeugen. Das Auto, das den Bus zur Vollbremsung zwang, könnte ein dunkelgrüner Skoda sein, teilte die Polizei mit.

Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können und zu dem gesuchten PKW, werden gebeten, sich bei der Polizei in Moers zu melden, Telefonnummer 02841/1710.

