Moers: Ausstellung „Du Jude“ ohne Antisemitismus-Beauftragte

Moers. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger kommt nicht zur Ausstellungseröffnung nach Moers. Sie nimmt am Mittwoch einen politischen Termin wahr.

Am Mittwoch, 27. Oktober wird in Moers die Ausstellung „Du Jude“ über alltäglichen Antisemitismus in Deutschland eröffnet. Die Antisemitismus-Beauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen hat allerdings abgesagt.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) war für die Eröffnung um 16 Uhr im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum, Wilhelm-Schroeder-Straße 10 als Rednerin eingeplant. Sie ist seit 2018 Antisemitismus-Beauftragte in NRW.

Sie nimmt an dem Tag einen „wichtigen Termin mit Vertretern der Landesregierung und des Landtags wahr“, wie aus einer Mitteilung an die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Moers hervorgeht, die eine der Initiatorinnen der Ausstellung ist.

