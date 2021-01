Die Alpakas waren die Stars des Tierparks Kalisto in Kamp-Lintfort. Nach der Landesgartenschau kehren zwei Alpakas und sechs Schafe wieder nach Moers zurück. Spätestens Mitte März soll es soweit sein.

Streichelzoo Moers: ausgeliehene Tiere kehren zurück in den Streichelzoo

Moers. Nach dem Umbau der Anlage kehren zwei Alpakas und sechs Schafe wieder nach Moers zurück. Spätestens am 12. März soll es soweit sein.

Die Anlage ist nach den Vorgaben des Veterinäramtes umgebaut, ein für die Tierhaltung qualifizierter Landwirt wird von Enni eingestellt: Bis spätestens 12. März kehren die zur Landesgartenschau Kamp-Lintfort ausgeliehenen Schafe und Alpakas in den Streichelzoo im Moerser Freizeitpark zurück. Das kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an.

Demnach habe das zuständige Veterinäramt des Kreises Wesel dem Vorgehen jetzt grundsätzlich zugestimmt. Bis zur Ausleihe sei die Situation lediglich geduldet worden. „Auch wenn wir die Schafe gerne schon früherzurückgeholt hätten, sind wir froh, dass wir gemeinsam mit Enni und der Veterinärin eine gute Lösung im Sinne der Tiere gefunden haben“, erläutert der Technische Beigeordnete Thorsten Kamp.

Enni holt die sechs Schafe sowie die Alpakas Rocco und Pepe gemeinsam zurück. Sie werden dann von einem Fachmann tiergerecht betreut. Dies war neben dem Umbau eine Voraussetzung für die Rückführung. Gleichzeitig arbeitet die Stadtverwaltung an einem Konzept für die Zukunft des Streichelzoos. Mitte März sollen erste Vorschläge zur Beratung im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt vorgestellt werden.