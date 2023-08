Granufunk kommt auch zum Summer Soul am See.

Musik Moers: Auf zum Summer Soul am See – Chillen, Tanzen, Feiern

Moers. Der Countdown in Moers läuft: Bald steigt das Sparkassen Summer Soul am See im Freizeitpark Kapellen. Darauf können sich die Besucher freuen.

Das wird Balsam für die Seele: Chillen, Tanzen, Feiern – wahlweise auch in anderer Reihenfolge – steht auf dem Programm für die Gäste des Sparkassen Summer Soul am See im Freizeitpark Kapellen am Samstag, 12. August.

Mit Chill-out-Sound aus der Konserve startet die Fete um 18 Uhr auf dem Gelände an der Bahnhofstraße, Lauersforter Straße. Für den großen Live-Auftritt auf der Bühne hat Veranstalter Michael Zajuntz Valerie Scott gewinnen können. „Die Powerfrau begann ihre Karriere bereits im zarten Alter von drei Jahren mit der Gospelgruppe ihrer Familie in Washington D.C. und hat im Anschluss mit Stars wie Mick Jagger, Chaka Khan, Gloria Gaynor und Jennifer Lopez auf der Bühne gestanden“, wirbt Zajuntz für die stimmgewaltige Lady, die mit einer Mischung aus Soul, Pop und aktuellen Charthits für die passende Stimmung sorgen wird.

Anschließend übernimmt den Job die Partyband „Granufunk“. Die haben auf ihrer Playlist unter anderem Songs von Bruno Mars, DNCE und Kool and the Gang. Zajuntz ist sich sicher: „Die Bands werden wieder zahlreiche Musikfans ins schöne Kapellen locken.“ Und so hofft er auf eine ausgelassene Stimmung und sommerliches Wetter. Zur Stärkung hält sein Team Cocktails, Bier vom Fass und leckeren Snacks für die Gäste bereit.

Dass auch in diesem Jahr Musikfans das Summer Soul am See bei freiem Eintritt genießen können, verdanken sie der Sparkasse am Niederrhein als Hauptsponsor. Auch die König Brauerei und Moers-Marketing sind als Partner mit im Boot. Und erstmals unterstützt das Autohaus Minrath die Veranstaltung und präsentiert neue Fahrzeugtrends.

