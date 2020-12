Grünstreifen Moers: Anwohner in Schwafheim diskutieren mit der Stadt

Moers. Die Verwaltung stellte sich den Fragen und der Kritik zum gerodeten Grünstreifen. Ändern wird sich nichts. Sie sicherte nur mehr Kontrolle zu.

Auf Initiative von Grünen und CDU haben sich am Dienstagnachmittag Anwohner und Stadtverwaltung an dem abgetragenen Grünstreifen im Bereich Schwarzer Weg/Kendelstraße in Schwafheim getroffen. Dort war im Zuge eines Bauvorhabens ein rund 100 Meter langer Grünstreifen entfernt worden, obwohl dieser laut Angaben von Anwohnen hätte bestehen bleiben sollen. Teilweise wurden auch eine Hecke und Bäume des anliegenden Landschaftsschutzgebietes gerodet.

Neben dem plötzlichen Verlust des Grünstreifens wundern sich die Anwohner außerdem über die Höhe, auf die das Baugebiet, auf dem insgesamt 16 Wohneinheiten entstehen sollen, aufgeschüttet wurde. Nach jetzigem Stand würden die neuen Häuser die bestehende gegenüberliegende Nachbarschaft um mehr als einen Meter überragen. Die Anwohner befürchten Auswirkungen auf ihre Entwässerung und überflutete Keller bei Starkregenereignissen. Die Straße stehe bereits regelmäßig unter Wasser, sagte ein Anwohner am Dienstag.

„Das Kind ist leider in den Brunnen gefallen“, sagte Gudrun Tersteegen von den Grünen

Andere kritisierten die Art der Bebauung und warfen der Stadt vor, mit zweierlei Maß gemessen zu haben. Schließlich sei alles, was man dem Investor hier zugestehe, verboten gewesen, als man selbst vor 15 Jahren dort gebaut habe. „Uns wurde damals alles auferlegt“, und jetzt werde ein Klotz ohne Auflagen in die Höhe gezogen.

Der Fachbereichsleiter Stadt- und Umweltplanung, Martin Dabrock, der sich den Fragen und auch der Kritik stellte, bekräftigte, dass die angestrebte Bebauung von vornherein im Bauleitplan festgestanden habe und auch politisch durchgewunken worden sei. Die Höhe könne man vor Freigabe überprüfen. Ob man dann tatsächlich eine Abtragung des aufgeschütteten Erdreiches verlange, hänge davon ab, wie eklatant die abweichende Höhe sei.

Allerdings gibt er den Anwohnern beim Landschaftsschutzgebiet Recht. Dort sei tatsächlich unerlaubt gerodet worden. Nachpflanzungen seien bis spätestens Ende 2022 durchzuführen, so Dabrock weiter, der versprach, die Möglichkeit zu überprüfen, ob eine schnellere Nachpflanzung möglich ist. Strafen für die widerrechtliche Rodung festzulegen, sei aber Sache des Kreises, sagte der Fachbereichsleiter.

Die Grünen sagten zu, beim Kreis zumindest darauf hinwirken zu wollen. Beim Baugebiet konnte Gudrun Tersteegen allerdings keine Sorgen zerstreuen. Das Kind sei „leider in den Brunnen gefallen“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende.