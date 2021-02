Moers: Anwohner ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Moers. Zwei Männer wurden nach dem Einbruch in ein Geschäft an der Bismarckstraße in Meerbeck festgenommen. Einer hatte einen persönlichen Brief dabei.

Durch die Hilfe eines aufmerksamen Anwohners konnte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag zwei Einbrecher an der Bismarckstraße dingfest machen. Gegen 0.50 Uhr schlugen die beiden Moerser (52 und 47 Jahre) an einem Geschäft an der Bismarckstraße eine Scheibe ein. Während der 52-Jährige direkt nach Einschlagen der Scheibe auf einem Fahrrad in Richtung eines Waldstücks flüchtete, stieg der 47-Jährige in das Geschäft ein.

Ein Hausbewohner, der durch die Geräusche wach geworden war, schlich sich zum Geschäftseingang und bemerkte den Einbruch. Einen offenbar bereitgestellten Rucksack stellte er zur Seite und alarmierte die Polizei. Inzwischen hatte der Einbrecher den Zeugen bemerkt und flüchtete zu Fuß ebenfalls in Richtung des Waldstückes.

Beide Einbrecher konnten im Rahmen der Fahndung durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Auch ohne die Festnahme der Männer wären die Beamten allerdings wohl ziemlich schnell auf die beiden Einbrecher gekommen: In dem zurückgelassenen Rucksack befand sich ein Brief, der an den 47-Jährigen adressiert war!

