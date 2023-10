Moers: An diesen sechs Stellen nimmt Enni Herbstlaub an

In Moers bietet die Enni Stadt & Service auch in diesem Jahr wieder die mobile Laubsammlung an (Symbolbild).

Moers. Die Enni Stadt & Service Niederrhein bietet auch in diesem Jahr allen Moersern den kostenlosen Service an. Wann und wo gesammelt wird.

Herbstzeit ist Laubzeit – damit die bunte Blätterpracht dabei nicht zum Ärgernis wird, bietet die Enni Stadt & Service Niederrhein allen Moerserinnen und Moersern ab Oktober wieder einen besonderen Service. An sechs mobilen Sammelstellen nimmt Enni dann das Laub der städtischen Bäume kostenfrei an. „Mit der mobilen Laubsammlung kommen wir quasi zu unseren Kunden nach Hause“, erklärt Ulrich Kempken, Enni-Abteilungsleiter Entsorgung und Reinigung, der hofft, dass das Angebot wieder gut ankommt. Auf keinen Fall sollten die Blätter im Rinnstein landen. Kempken: „Es ist nicht erlaubt, Laub in den Rinnstein zu fegen, da Senken verstopfen und das Regenwasser so nicht abfließen kann. Zudem können unsere Kehrmaschinen die Blätterberge nur sehr schwer aufnehmen“, bittet Kempken zu beachten.

Die Laubsammlung läuft bis zum 9. Dezember. Der Startschuss fällt am 23. Oktober am Sammelplatz auf dem Parkplatz vor der Eishalle Solimare an der Filder Straße. Dienstags steht das Laubmobil am Meerbecker Marktplatz an der Lindenstraße, mittwochs am Parkplatz des Kapellener Henri-Guidet-Zentrums, donnerstags am Kirmesplatz am Länglingsweg in Schwafheim, freitags am Parkplatz des Schulzentrums Rheinkamp und samstags im Wendekreis am Ende der Schillerstraße in Eick.

Laubabgabe in Moers: Das sind die Sammelzeiten

Die Sammelzeiten sind montags bis freitags von 7.30 bis 15 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. So können die Bürgerinnen und Bürger die Laubabgabe in der Woche mit dem Weg zur Arbeit verbinden. Die Sammlung erfolgt im zweiwöchentlichen Rhythmus, die genauen Termine stehen im allen Moerser Haushalten vorliegenden Abfallkalender. Die Laubsammler können das Sammelfahrzeug problemlos mit dem Laub befüllen, anderer Grünschnitt ist hier aber tabu. Regelmäßige Kontrollen sollen neben diesem Aspekt auch sicherstellen, dass nur Moerser Gebührenzahler in den Genuss des kostenlosen Serviceangebotes kommen. Übrigens: Am Kreislaufwirtschaftshof der Enni am Jostenhof sind aus organisatorischen Gründen bei Laubabgabe weiterhin zwei Euro je 100 Liter fällig.

Eine weitere Möglichkeit, das Laub loszuwerden, bietet die braune Biotonne. Mittlerweile nutzen diese mehr als 18.000 Moerser Haushalte, um ihre täglichen Küchen- sowie Gartenabfälle und in der Herbstzeit eben auch das Laub zu entsorgen. „Die Biotonne überzeugt durch ihre Vorteile für die Umwelt und das Portemonnaie“, weiß Kempken aus Erfahrung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland