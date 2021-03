Moers: Alpakas noch nicht wieder zurück aus Kamp-Lintfort

Moers. 2020 hatte die Stadt Moers Tiere nach Kamp-Lintfort ausgeliehen. Zwei Alpakas sind jetzt noch dort – und müssen noch ein paar Tage bleiben.

Ein Teil der Tiere, die die Stadt Moers vergangenes Jahr dem Tierpark Kalisto in Kamp-Lintfort zur Verfügung gestellt hatte, ist bereits zurück im Freizeitpark. Die beiden Alpakas müssen aber wohl noch ein paar Tage in der Nachbarstadt bleiben. Wie Stadtpressesprecher Thorsten Schröder am Mittwoch mitteilte, habe ein Tierarzt am Dienstag eine Hornhautverletzung bei einem der beiden Tiere festgestellt.

Es sei nicht transportfähig. Da Alpakas Herdentiere seien, müsse auch das andere so lange in Kamp-Lintfort bleiben, bis das verletzte Tier genesen sei. Eigentlich war der Transport beider Alpakas für diesen Mittwoch vorgesehen. Wegen der Verletzung musste die Aktion aber abgesagt werden.