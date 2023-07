Moers: AfD-Fraktion distanziert sich von Bürgerbrief-Aktion

Moers. In Moers kursierten Flugblätter zum Bau von zwei Flüchtlingsheimen - mit strittigem Inhalt. Die AfD-Fraktion distanziert sich von dem Schreiben.

Die Moerser AfD distanziert sich von einem Flyer, den Daniel Friesz als „Einzelratsmitglied für die AfD“, wie er selbst schreibt, in den Stadtteilen Schwafheim und Genend verteilt hat. Wie die Fraktionsgeschäftsführerin Daniela van Meegeren sagt, betrifft das die Fraktion im Stadtrat wie auch Funktionsträger der Partei. In seinem Flugblatt, das er als „Bürgerbrief“ bezeichnet, hat sich der Ratsherr mit dem Bau von zwei Flüchtlingsunterkünften in den beiden Stadtteilen beschäftigt.

„Es handelte sich eindeutig nicht um ein ,AfD-Flugblatt’ und schon gar nicht um ein Flugblatt der Moerser AfD-Fraktion“, heißt es in einer Mitteilung des Fraktionsvorsitzenden Renatus Rieger. Friesz sei „aufgrund seiner Alleingänge bereits Ende 2021 von der AfD-Fraktion Moers seines Amtes als Bürovorsteher enthoben worden“ und später aus der Fraktion ausgeschieden. (sovo)

