Moers: Adventsbasar in Asberg kehrt zurück – mit Neuerung

Moers Der Adventsbasar in Moers-Asberg steht vor dem Start. Der weihnachtliche Markt bietet Besuchern ein breites Angebot – an einem neuen Standort.

Die Asberger Bürgergemeinschaft e.V. lässt den beliebten Adventsbasar wieder aufleben. Er beginnt am 2. Adventssonntag, dem 10. Dezember, ab 11 Uhr. Zuletzt hatte der Markt vor den Corona-Einschränkungen noch in der Konstantinstraße in Moers stattgefunden.

Diesmal wird stattdessen der neue Festplatz am Sportpark Asberg an der Asberger Straße genutzt. Hier wurden in diesem Jahr bereits erfolgreich ein Sommerfest und das Oktoberfest der genannten Veranstalterin abgehalten. Auch für den Adventsbasar bietet die neue Fläche das geeignete Umfeld, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Moers.

Adventsbasar in Moers-Asberg mit Glühwein, Gulasch-Kanone und Nikolaus

Die Besucher erwartet demnach ein breites Angebot an Getränken und Speisen. Dazu zählen Glühwein, Punsch, Bier, Kaffee, Kuchen, Reibekuchen und Suppe aus der Gulasch-Kanone. Zudem soll eine Feuerschale zu einem besinnlichen Beisammensein beitragen. Für die Besucher werden kleine Präsente vorgehalten, die der Nikolaus an Groß und Klein verteilen wird.

An dem Adventsbasar beteiligen sich die Mitglieder der Asberger Bürgergemeinschaft. Das sind der Volkschor, der Spielmanns- und Gardemusikzug Blau-Weiß Asberg, der TV Asberg, der Garde Corps Moers 2017, die Humorica 69, der Tennisclub Asberg (TCA), der Obst- und Gartenbauverein Asberg und die Freiwillige Feuerwehr Moers. Ebenfalls dabei ist der Eine-Welt-Laden Asberg neben verschiedenen weiteren Akteuren. Wer sich für eine Teilnahme interessiert, kann sich noch bei der Asberger Bürgergemeinschaft anmelden. Dies ist unter der Telefonnummer 0151/73003092 möglich.

