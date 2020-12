Moers: Abwechslung während des Lockdowns

Moers In der offenen Einrichtung "Seestern" in Moers können Jugendliche während des Lockdowns Spiele, Bücher und Bastelmaterial ausleihen.

Besonders für Kinder ist der Corona-Lockdown eine schwierige und öde Zeit. Wenig Schule, kaum Kontakt zu Freunden, Freizeiteinrichtungen geschlossen. Da machte sich das Team um Martina Collin von der offenen Einrichtung Seestern Gedanken, wie man Abhilfe schaffen könnte. So kommt es, dass sich seit dem jüngsten Lockdown die Schützlinge aus den beiden Stadtteilen Mattheck und Josefviertel viele Spiel-, Lese- und Bastelangebote am Dresdener Ring 63 bis 65 ausleihen können.

Man versuche, das Beste aus der Situation zu machen und den Kindern ein wenig die Langeweile zu vertreiben, erklärt Martina Collin. „Die Ausgabe haben wir wegen Corona an einem Fenster unserer Einrichtung zu den normalen Öffnungszeiten eingerichtet“, schildert Martina Collin. „Wir wissen ja, was unsere Kinder gern mögen.“ So gibt es Brettspiele, altersgerechte Bücher und viele Bastelmaterialien.

„Glitzer ist immer heiß begehrt“, weiß Collin. Tüten mit Material wie Federn, Farben und anderem samt Bastelanleitungen seien ebenfalls beliebt. „Es gibt auch weiße Papp-Masken, die die Kinder mit allerlei Dingen verzieren.“ Wegen Corona seien alle Materialien in großen Umschlägen verpackt. „Sie wünschen sich am Fenster, was sie möchten.“

Die offene Einrichtung Seestern in Moers gibt es seit Anfang der 90er-Jahre

Die Einrichtung Seestern und das angeschlossene Spielehaus mit der Spieleausleihe über Sommer werden von der Grafschafter Diakonie unterhalten. Beschäftigt sind insgesamt sieben Kräfte samt Praktikantin. „Die Kinder können vom Seestern zum Spielehaus laufen.“

Seit Anfang der 90er-Jahre gebe es die Einrichtung Seestern, anfangs unter anderem an der Uerdinger Straße, sagt die Diplom Sozialpädagogin. „Vormittags sind wir Anlaufstelle für die Eltern, die unter anderem mit Erziehungsfragen zu uns kommen.“ Nachmittags sei die Einrichtung für die Kinder zwischen sechs und 14 Jahren geöffnet, zum Spielen und für die Hausaufgabenbetreuung. „In Normalzeiten kommen bis zu 40 Schüler zu uns. Augenblicklich sind es durch jedoch Corona ein paar weniger“, weiß Martina Collin.

„Unsere Kinder leiden besonders unter dem Lock down. Sie leben oft in beengten Wohnverhältnissen.“ Auch gebe es in den Familien teilweise Sprachprobleme. Zudem seien viele Alleinerziehende unter den Eltern, aber auch der Anteil an Migranten sei relativ hoch. „Manche Eltern sind schon als Kinder zum Seestern gekommen und haben großes Vertrauen zum Team und unserer Anlaufstelle“, freut sich Martina Collin über den Zuspruch aus den beiden Stadtteilen.