Moers: Abnehm-Spritze Wegovy - Ärzte warnen vor Missbrauch

Seit Montag kann das Abnehmmittel Wegovy auch in Deutschland verschrieben werden (Symbolbild).

Moers. Die Fett-Weg-Spritze Wegovy wird als neues Wundermittel gehandelt - ist aber umstritten. Wann man sie in Moers bekommt und was sie kostet.

Seit Montag kann das neue Medikament Wegovy in Deutschland verschrieben werden. Es soll Adipositas-Patientinnen und -Patienten beim Abnehmen helfen. Wer sich dafür interessiert, muss viel Geld zahlen – und dürfte in Moers zurzeit noch wenig Glück haben, wie die NRZ im Gespräch mit einigen Apothekerinnen und Apothekern erfuhr.

Was ist Wegovy?

Das Mittel des Herstellers Novo Nordisk soll gegen Fettleibigkeit helfen. Adipositas-Patientinnen und -Patienten könnten damit abnehmen, heißt es. So stelle sich zum Beispiel beim Essen das Sättigungsgefühl eher ein. Der Wirkstoff Semaglutid werde regelmäßig per Spritze verabreicht. Das Mittel ist verschreibungspflichtig, in sozialen Netzwerken wird heftig diskutiert.

Wer kann das Mittel nehmen?

Das Mittel ist laut Vorgaben zugelassen für Menschen mit einem Body-Mass-Index (BMI) von mindestens 30. Der BMI lässt sich über Rechner im Internet ermitteln, zum Beispiel macht die Techniker Krankenkasse ein solches Angebot. Menschen mit einem BMI ab 27 können das Mittel unter bestimmten Voraussetzungen nehmen, das gleiche gilt für Kinder. Ausgangspunkt ist ein Arzt-Gespräch.

Wo kann ich das Mittel kaufen?

In der Regel ist das Mittel in der Apotheke zu kaufen, doch offenbar gibt es Lieferengpässe. Die NRZ hat für fünf Apotheken in Moers, Kamp-Lintfort und Duisburg nachgefragt, nirgends war das Mittel auf Lager oder zeitnah zu bestellen. Ob das für alle Apotheken Moers gilt, steht nicht fest.

Das sagt ein Apotheker

Erol Gülsen hat drei Apotheken in Moers, Kamp-Lintfort und Rumeln-Kaldenhausen. Er sagt: „Wir bestellen Wegovy, aber es ist zurzeit nur sporadisch verfügbar. Wir gehen davon aus, dass es Ende Juli, Anfang August lieferbar ist.“ Wer jetzt ein Rezept bekomme, könne bis zu vier Wochen warten, erst dann laufe das Rezept ab.

Wie teuer ist das Mittel?

Ziemlich teuer. Laut Apotheker Erol Gülsen kostet es 302 Euro für vier Wochen und 327 Euro für einen ganzen Monat.

Preiswertere Angebote sollten Interessierte unbedingt genau prüfen, bevor sie kaufen. Wichtig: Auch wenn das Mittel vom Arzt verschrieben wird, müssen Patientinnen und Patienten den vollen Betrag zahlen. Die Krankenkassen übernehmen bisher keine Kosten.

Das sagen Ärzte zum neuen Mittel

Dr. Ali Yüce ist Chefarzt der Diabetologie im Bethanien-Krankenhaus Moers. Er sagt: „Bei einem BMI ab 30 kann das Mittel bei gleichzeitiger Änderung von Lebensstil und Ernährung und mehr Bewegung eine Therapieoption sein. Aber: Es wirkt nur solange, wie ich es anwende. Setze ich es ab, ist eine Gewichtszunahme sehr wahrscheinlich. Lieferengpässe dürfen nicht zu Nachteilen für Diabetes-Patienten führen, die das Mittel auch brauchen.“

Dr. Andreas Adler, Chefarzt der Diabetologie im St. Josef-Krankenhaus Moers: „Das Mittel wird auch bei Diabetes-Patienten eingesetzt, um Herz- und Kreislauferkrankungen vorzubeugen.“ Allen, die ‘mal eben ein paar Pfunde verlieren wollen, sagt Adler: „Adipositas definiert sich über den BMI. Wenn das nicht beachtet wird, ist man auf der falschen Fährte.“

