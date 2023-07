Moers: Abenteuer-Spielplatz mit besonderen Attraktionen

Moers. In der Moerser City wird ein beliebter Spielplatz für 235.000 Euro saniert. Grafik zeigt, welche Spielgeräte dort geplant sind. Wann er öffnet.

Ab 24. Juli wird in Moers der Spielplatz neben dem Musenhof zwischen Schloss und Park saniert. Auf dem 15 Jahre alten Spielplatz ‚Kastell‘ waren wegen eines Pilzbefalls der Holzkonstruktion bereits einige Spielgeräte abgebaut worden. Da nun auch ein Teil der Grundkonstruktion betroffen ist, ist der Erhalt der übrigen Geräte nicht mehr möglich.

In Anlehnung an das Moerser Schloss und das Mittelalter wird es auch künftig ein ‚historischer‘ Spielplatz mit dem Thema ‚Moerser Schloss und frühe Neuzeit‘. Erneuert wird der Kletterturm in Form des Moerser Schlosses, unter anderem mit Rutsche, Kletterwand, Netzaufstieg, Leiter, Balancierbalken und Gummisteg. Sandspielgeräte in Karrenform mit Minirutsche, Kletternetz und Balancierbalken und hinter einem Torbogen ein rollstuhlgerechtes Podest mit Sandspieleimer und –schütte werden neu installiert.

Moers: Historischer Kastell-Spielplatz Foto: Emsland Spiel- und Freizeitgeräte / Anna Stais funkegrafik nrw

Außerdem wird es dort eine Nestschaukel, einen Eltern-Kindschaukelsitz und eine Brettschaukel geben. „Ältere Kinder werden hier genauso Spaß haben wie Kleinkinder“, ist sich Katrin Velmans vom Fachdienst Freiraum- und Umweltplanung sicher. Gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbüro hat sie die Pläne entwickelt.

Den Wettbewerb für die Spielgeräte hatte die Firma ‚Emsland Spiel- und Freizeitgeräte‘ gewonnen, die Fallschutzbereiche erneuert ‚Terra Flor‘ aus Kamp-Lintfort. Die Baukosten liegen bei rund 235.000 Euro. Im Herbst 2023 sollen die Arbeiten beendet werden.

