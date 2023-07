Jörg Zimmer (Mitte) aus Moers an der Schneerosenkirche in Österreich: Das Pfarrerehepaar Veronika und Reinhard Ambrosch freut sich über den Urlaubsseelsorger.

Kirche Moers: Ab in die Kirche – Banker tauscht Anzug gegen Talar

Moers/Hermagor. Jörg Zimmer arbeitet bei der Sparkasse am Niederrhein in Moers. Jetzt hat er Schreibtisch gegen Kanzel getauscht. Wie konnte das passieren?

Eigentlich hat Jörg Zimmer (57) viel mit Zahlen und Fakten zu tun. Bei der Sparkasse am Niederrhein in Moers leitet er die Abteilung Presse und Kommunikation. Doch jetzt hat Zimmer den Business-Anzug gegen einen Talar getauscht. Als Urlaubsseelsorger kümmert er sich um die Wünsche und die Sorgen der Menschen in einer der schönsten Gegenden Österreichs.

In Moers ist Jörg Zimmer kein Unbekannter. Für die Sparkasse am Niederrhein leitet er unter anderem Pressekonferenzen, schreibt Pressemitteilungen und ist ein geschätzter Ansprechpartner für Journalistinnen und Journalisten. Dazu ist er Lehrbeauftragter für Germanistik der Universität Duisburg-Essen und, im Auftrag des Moerser Stadtmarketings, ein viel beachteter Rezitator von Texten des großen Hanns Dieter Hüsch.

Die Nähe zum evangelischen Glauben hat Jörg Zimmer früh gespürt, doch mit einem Theologiestudium hat es irgendwie nicht geklappt. Doch die „innere Stimme“ (Zimmer) verstummte nicht. Nach einem eher zufälligen Gespräch mit dem damaligen Direktors des Neukirchener Erziehungsvereins, Hans-Wilhelm Fricke-Hein, war dann schnell klar: Jörg Zimmer wird Prädikant.

Seit März 2022 ist er ordiniert, Gottesdienste hält er im gesamten Kirchenkreis Moers. So weit, so gut. Doch wie kommt Jörg Zimmer jetzt als Urlaubsseelsorger nach Österreich? „Das hat sich bei einem Gespräch mit Manfred Sauer in Villach ergeben“, antwortet Zimmer im NRZ-Gespräch. Sauer, Superintendent für Kärnten und Osttirol, hat ihm den Vorschlag bei einer Tasse Kaffee gemacht.

Die Schneerosenkirche oberhalb von Hermagor bietet einen spektakulären Ausblick auf die Alpen. Foto: Anni Ambrosch

Zimmer hat schon lange eine Beziehung zu der imposanten Bergwelt der Gailtaler Alpen: „Meine Mutter hat ein paar Jahre in Hermagor gearbeitet, als ich klein war. Ich bin dort in den Kindergarten und ins 1. Schuljahr gegangen und habe noch viele Kontakte dorthin.“ Deshalb hat er den Vorschlag gern angenommen: In diesem Juli ist die Schneerosenkirche oberhalb von Hermagor seine Wirkungsstätte.

Zusammen mit dem Pfarrerehepaar Veronika und Reinhard Ambrosch versieht Zimmer dort seinen kirchlichen Dienst, am vergangenen Sonntag hat er den Gottesdienst gehalten. Sein Ziel für die ehrenamtliche Arbeit formuliert er sich: „Ich möchte Urlauberinnen und Urlauber spirituell auftanken.“ Die, wenn man so will, Betankung beginnt morgens um 8.30 Uhr.

Dann schließt Zimmer die Kirche auf und erlebt so einiges. Mit einer Familie hat er gemeinsam gesungen und sie gesegnet, eine Gruppe ehemaliger Pfarrerinnen und Pfarrer aus Hessen hat ihn auf die gregorianischen Gesänge angesprochen, die in der Kirche zu hören waren, und zwei Motorradfahrer aus Moers hat er kurzerhand zum Gottesdienst eingeladen.

„Das Angebot in der Kirche wird sehr gut angenommen“, sagt Zimmer. Zu seinem Vortrag über Luthers Bibelübersetzung kamen 40 Interessierte in die herrlich gelegene Kirche. Zimmers Einsatz in Kärnten freut auch Veronika und Reinhard Ambrosch. Für sie, berichtet Zimmer, sei das eine Entlastung von den regelmäßig anfallenden Aufgaben.

Insgesamt fünf Wochen bleibt Zimmer seinem Schreibtisch in der Sparkasse am Niederrhein fern, kommenden Samstag kommt seine Familie nach. Viel Jahresurlaub ist für seine ehrenamtliche Tätigkeit als Urlaubsseelsorger draufgegangen, doch er weiß jetzt schon, dass dieser „Testballon“ erfolgreich war. Irgendwann wird er wieder nach Hermagor kommen, um die Schneerosenkirche aufzuschließen und mit den Menschen über Gott und die Welt zu sprechen.

Jörg Zimmer: „Ich mache das grundsätzlich gern. Im Leben bin ich so reich beschenkt worden, da geschieht das, was ich hier machen darf, auch aus Dankbarkeit.“

