Moers: 85-Jährige im Auto rammt Radfahrer und fährt davon

Symbolbild: Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer in Moers verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Moers. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer in Moers gestürzt und verletzt worden. Die Fahrerin stieg zwar aus, fuhr dann aber weg.

Eine 85-jährige Autofahrerin in Moers hatte am Samstag Besuch von der Polizei. Anschließend war sie ihren Führerschein los. Der Grund: Sie war am Morgen am Steuer eines Wagens mit einem Radfahrer zusammengeprallt. Der Mann kam verletzt ins Krankenhaus.

Gegen 9.15 Uhr war es an der Kreuzung Krefelder Straße/Bendmannstraße zu dem Unfall gekommen: Ein 40-jähriger Radfahrer fuhr auf dem Radweg in Richtung Krefeld, als plötzlich ein Auto nach rechts abbog und ihn rammte. Der Radler stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, berichtete am Nachmittag die Polizei.

Die Autofahrerin habe den Unfall mit dem Radfahrer wohl bemerkt, teilte die Polizei mit. „Sie erkundigte sich kurz nach seinem Befinden, setzte dann aber ihre Fahrt fort“, berichtete die Polizei. Ein Zeuge hatte dies beobachtet und sich das Kennzeichen des Autos notiert. Nun ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. (dae)