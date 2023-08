Rita Schweitzer von der Evangelischen Kirchengemeinde Moers-Scherpenberg geht in den Ruhestand.

Kirche Moers: 45 Jahre für Kirche – Rita Schweitzer geht in Rente

Moers. Immer ein offenes Ohr für Kinder und Jugendliche: Gemeindemitarbeiterin Rita Schweitzer aus Moers geht in den Ruhestand. Worauf sie zurückblickt.

Noch im Rohbau befand sich 1979 das Gemeindezentrum, als sich Rita Schweitzer bei der Evangelischen Kirchengemeinde Moers-Scherpenberg als Jugendleiterin bewarb. Deshalb eröffnete Rita Schweitzer damals im bestehenden Altbau die Teestube, die bei den Jugendlichen beliebt war, wie der Kirchenkreis Moers berichtet. Jetzt, knapp 45 Jahre später und um etliche berufliche Erfahrungen reicher, ist die 64-Jährige in den Ruhestand gegangen.

Zu einem großen Abschiedsfest für sie lädt die Evangelische Kirchengemeinde für Samstag, 12. August, ins Gemeindezentrum, Homberger Straße 350, in Scherpenberg ein. Es beginnt mit einem Gottesdienst um 15 Uhr in der Kirche, geht über in Sektempfang und Abendessen im Gemeindezentrum und endet mit einer Party. Dabei sind auch die Pfarrer Karl-Erich Pönitz, Martin Gres und Pfarrerin Laura Bowinkelmann.

Mit allen drei Geistlichen hat Rita Schweitzer für ihre Arbeit in engem Austausch gestanden. Und auch mit dem Presbyterium, dem gewählten Leitungsorgan der Kirchengemeinde, das den Aufbau der Jugendarbeit begleitete. Dazu gehörten die Organisation von vielen Freizeiten, Discos, Fußballturnieren, Filmnächten, Kinderkarneval, kreative Angebote, Kinder- und Jugendgruppen verschiedener Art, und auch die bis heute bestehende Kinder-Weihnachtsaktion entstand.

Der Jugendleiterin war es immer wichtig, vor allem ein offenes Ohr für die Sorgen der Kinder und Jugendlichen zu haben, lobt der Kirchenkreis Moers. Viele, die als Schülerinnen und Schüler nach Unterrichtsende in das Gemeindezentrum kamen, besuchten es als Erwachsene wieder.

Zurzeit gefragt auf www.nrz.de/moers: Tripadvisor: Bewertung für Kamp-Lintfort: Kloster eine Hütte?

2001 wechselte Rita Schweitzer von der Jugend- in die Erwachsenen- und Seniorenarbeit. Ihre Angebote richteten sich zum Beispiel an Eltern mit Krabbelkindern und speziell an Seniorinnen und Senioren. Unter anderem organisierte sie für die Älteren Freizeiten oder den „Urlaub ohne Koffer“: beliebte Tagestouren ohne die Strapazen der Übernachtung.

„Es waren viele Jahre und ich denke gern an sie zurück. Ich freue mich, dass es eine Nachfolgerin für mich gibt und wünsche ihr genauso wunderbare Begegnungen und ehrenamtliche Unterstützung, wie ich sie hatte“, sagt Rita Schweitzer. „Ich danke allen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden für die wunderbare Zusammenarbeit und ihre Kreativität, die positiven Rückmeldungen und die konstruktive Kritik, für das Mitdenken und Vertrauen. Nur durch dieses großartige Engagement haben wir ein so lebendiges und vielfältiges Gemeinde- und Begegnungszentrum!“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland