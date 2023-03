Moers: 26-Jähriger Moerser beleidigt und schlägt Politesse

Moers. Nach der mündlichen Verwarnung einer Politesse rastet ein Mann aus Moers aus und schlägt zu. Die Frau muss zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein Autofahrer hat in Moers eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts geschlagen und dabei leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, beleidigte ein 26-jähriger Moerser die Politesse am Mittwochnachmittag an der Oberwallstraße, weil sie nach einem Verkehrsverstoß seinen Wagen auf der Dr.-Hermann-Bähr-Straße fotografiert und ihn mündlich verwarnt hatte. Danach schlug er sie.

Infolge dessen musste die Ordnungsamtsmitarbeiterin im Krankenhaus behandelt werden. Der Tatverdächtige hatte die Politesse nach der Verwarnung mit seinem Auto bis zur Oberwallstraße verfolgt. Zunächst stritt sich seine Beifahrerin mit der 39-Jährigen. Als der Mann hinzukam, eskalierte die Auseinandersetzung. Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam, woraufhin der Tatverdächtige und seine Beifahrerin flüchteten. Nachdem Polizisten am Tatort eingetroffen waren, kehrten die beiden ebenfalls zurück.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland