Moers: 25 Jahre Seelsorge in Gebärdensprache

Moers. Gottesdienste und Seelsorge: Monika Greier beherrscht die Gebärdensprache und arbeitet seit 25 Jahren in Moers. Hier erzählt Sie von ihrem Beruf.

25 Jahre ist Monika Greier jetzt Gehörlosenseelsorgerin im Kirchenkreis Moers. Mehr als 250 Gehörlose und mehrere Tausend Schwerhörige leben hier. Die Pfarrerin steht ihnen und ihren hörenden Angehörigen seelsorglich und beratend zur Seite in persönlichen Krisen, bei Problemen im Beruf, in der Schule oder bei der Ausbildung, wie der Kirchenkreis mitteilt.

An jedem ersten Samstag im Monat reisen Gemeindemitglieder aus dem gesamten Kirchenkreis zu einem zentralen Gottesdienst in die Grafenstadt. Sie hat auch ein Auge darauf, dass die Induktionsschleifen in den Kirchen funktionieren, mit deren Hilfe Hörgeräte rauscharm gesteuert werden können. Allerdings hat sich in diesem Vierteljahrhundert viel verändert. „Wenn ich an meine Anfänge zurückdenke, kommt es mir vor, als erzähle ich vom Mittelalter. Damals war Schreiben per E-Mail noch Neuland, es gab keine sozialen Medien, fast keine Gebärdensprachdolmetschenden und schon gar keine Smartphones, die auch für die visuelle Kommunikation oder Videokonferenzen genutzt werden konnten. 1998 gab es kein Recht auf Dolmetschende beim Arzt, Jugendamt oder anderen Einrichtungen.“

Die Jubilarin sagt weiter: „Die Gebärdensprache war als Sprache noch gar nicht anerkannt, existierte also offiziell gar nicht. Viele haben sich ihrer Gebärdensprache geschämt.“ Zu den positiven Entwicklungen zähle, dass die Bildungschancen enorm zugenommen hätten und damit das Selbstbewusstsein vieler Gehörloser gestiegen sei. Heute würden viele Taube ihre Gehörlosigkeit nicht als Behinderung empfinden. „Sie sehen sich stattdessen als Teil einer kulturellen und sprachlichen Minderheit mit vielfältigen Aktivitäten,“ so Greier.

Ursprünglich „normale Pfarrerin“

Dass sie zur Gehörlosenseelsorgerin wurde, war nicht vorgezeichnet. In Wuppertal geboren, dort und später in Remscheid aufgewachsen, hat sie in Bonn, Bochum, Heidelberg und auch Wuppertal studiert. „Ursprünglich war ich ‚normale‘ Pfarrerin, die als Hobby Gebärdensprache gelernt und angewendet hat. Dann ergab es sich, dass im Kirchenkreis an Sieg und Rhein, wo ich arbeitete, die Gehörlosenpfarrstelle wieder besetzt werden sollte und so bin ich Gehörlosenseelsorgerin geworden“, erinnert sie sich. Im Jahr 1998 kam sie nach Moers.

Monika Greier ist nicht nur im Kirchenkreis Moers, sondern auch in den Kirchenkreisen Krefeld-Viersen und Kleve Gehörlosenseelsorgerin. 2018 wurde sie für ihre Auseinandersetzung mit der Rolle der Kirche während des Nationalsozialsozialismus in ihrer Arbeit „Zwangssterilisation und das Verhalten der Gehörlosenseelsorge – Schritte zur Aufarbeitung“ mit dem Wilhelm Freiherr von Pechmann-Preis ausgezeichnet.

