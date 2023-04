Moers: 150.000 Euro für neues Projekt in einem Stadtteil

Moers. Die Ortsgemeinschaft Scherpenberg der Siedler Niederrhein erreicht viel für die Menschen im Moerser Stadtteil. Auch Boule-Fans können sich freuen.

Im Moerser Stadtteil Scherpenberg gibt es jetzt zwei neue Bänke und dazu ein Abfalleimer entlang der Homberger Straße. Die Neuerungen gehen zurück auf eine Initiative der Ortsgemeinschaft Scherpenberg, wie deren 2. Vorsitzender Claus Peter Küster berichtet.

Hintergrund sei eine vorangegangene Quartiersbefragung der Caritas gewesen, die mit Unterstützung der Ortsgemeinschaft durchgeführt wurde. Ergebnis der Umfrage sei unter anderem der Wunsch gewesen, dass mehr Parkbänke aufgestellt werden, um etwa nach einem Einkauf eine kleine Pause einlegen oder sich bei einem Spaziergang in Scherpenberg einmal zwischendurch ausruhen zu können. Die Ortsgemeinschaft Scherpenberg ist Teil der Siedlergemeinschaft Niederrhein.

Eine Bank wurde von der Sparkasse am Niederrhein finanziert, die andere zahlten die Scherpenberger Siedlerinnen und Siedler aus eigener Kasse. Der Abfalleimer wurde von der Caritas gesponsert.

Es stehen weitere Projekte vor der Umsetzung. So ist etwa in Zusammenarbeit mit der Stadt Moers neben dem Bolzplatz an der Kornstraße eine Boulebahn für alle Generationen in Planung, die noch 2023 eröffnet werden soll.

Im Moerser Stadtteil Scherpenberg haben Siedlerinnen und Siedler erreicht, dass neue Bänke aufgestellt werden. Foto: CPK

Ebenso wird der Weg auf dem alten Bahndamm zwischen Asberg, Scherpenberg und Hochstraß verbessert. Hierzu stehen für das kommende Jahr 150.000 Euro an städtischen Mitteln zur Verfügung.

Die Arbeiten erfolgen in zwei Abschnitten zunächst von der Essenberger Straße bis zur Eichenstraße, dann von dort bis zur Kornstraße. Auch hier sollen Bänke und ein Papierkorb aufgestellt werden. Weitere Infos zu der Siedlervereinigung Niederrhein und deren Ortsgemeinschaften sind unter folgendem Link zu finden: www.svn1958.de.

