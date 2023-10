Moers: 14-Jähriger bei Unfall auf Kreuzung schwer verletzt

In Moers ist es zu einem Unfall mit einem Schüler gekommen (Symbolbild).

Moers. In Moers ist es zu einem Unfall an einer großen Kreuzung gekommen. Ein Auto hat einen jungen Moerser erfasst, eines ist jedoch auszuschließen.

In Moers ist ein 14-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Pressestelle der Polizei im Kreis Wesel am Montag mitteilt, kam es bereits am Freitagmorgen zu dem Unfall.

Der Schüler war demnach am Freitag gegen 7.40 Uhr zu Fuß an der Kreuzung Homberger Straße / Römerstraße unterwegs. Ein 42-jähriger Moerser wollte zu diesem Zeitpunkt von der Homberger Straße nach rechts auf die Römerstraße in Richtung Moers-Asberg abbiegen.

Laut Polizei „rannte“ der 14-jährige Schüler an der grünen Fußgängerampel über die Römerstraße in Richtung Geschwister-Scholl-Schule. Es kam zum Kontakt zwischen dem Auto und dem Schüler, der sich dabei schwer am Bein verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland