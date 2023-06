Moers: 12-Jähriger auf Schulweg angefahren und verletzt

Moers. In Moers sind ein 12-jähriger Radfahrer und ein 28-jähriger Autofahrer zusammengestoßen. So kam es zu dem Unfall.

Bei einer Kollision mit einem Pkw, stürzte ein 12-jähriger Junge aus Moers beim Fahrradfahren auf seinem Schulweg am Montagmittag und verletzte sich leicht.

Der Schüler fuhr auf dem Radweg der Klever Straße in Richtung Homberger Straße, jedoch in falscher Fahrtrichtung. In gleicher Richtung auf der Kleverstraße, wollte ein 28-jähriger Moerser mit seinem Pkw verbotenerweise nach links in die Vinzenzstraße abbiegen, wie die Polizei mitteilte.

Hierbei übersah der 28-jährige den jungen Radfahrer und schnitt dessen Fahrspur, sodass es zur seitlichen Kollision kam. Der 12-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in ein örtliches Krankenhaus. Die Mutter des Schülers erschien noch an der Unfallstelle.

