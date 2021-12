Mobiles Team der AOK impft in Moers und Umgebung ohne Termin

Kreis Wesel. Auch ein mobiles Team der AOK impft in Moers und Umgebung ohne Terminabsprache. Ein besonderer Service soll helfen, langes Warten zu vermeiden.

Die AOK Rheinland/Hamburg steht mit ihrem Impfmobil an ausgewählten Tagen auf einigen Weihnachtsmärkten im Kreis Wesel. Dort können Bürger und Bürgerinnen ihre Erst-, Zweit- und Booster-Impfung erhalten. Das führte zuletzt zu langen Warteschlangen vor dem Impfmobil, manche Wartenden mussten unverrichteter Dinge weggeschickt werden.

„Das Impfmobil der AOK hat nur begrenzte Kapazitäten, weil nur ein Arzt zur Verfügung steht,“ erklärt AOK-Regionaldirektor Manrico Preissel. „Mehr als 60 bis 70 Impfungen sind in fünf Stunden nicht möglich.“ Es müssten Unterlagen ausgefüllt und kontrolliert werden. Der Arzt berate auf Wunsch ausführlich zur Impfung und das nehme natürlich Zeit in Anspruch, so die AOK in einer Pressemitteilung.

Damit niemand allzu lange oder gar vergeblich in der Schlange steht, bietet das Team den Menschen, die zum Impfmobil gekommen sind, vor Ort kurzfristig Termine für die nächsten Stunden an. Die Besucher des Impfmobils können dann später wiederkommen, wenn sie an der Reihe sind.

„Wir freuen uns über die große Impfbereitschaft der Bevölkerung und es tut uns leid, wenn wir viele aufgrund der begrenzten Kapazitäten wieder wegschicken müssen. Wir tun das, was wir können,“ sagt Manrico Preissel. „Die Menschen haben keine andere Möglichkeit, als die dezentralen Angebote vor Ort zu nutzen. Die großen Impfzentren konnten zwar effektiver arbeiten, da es aber kaum noch welche gibt, wollen wir mit dem Impfmobil einen zusätzlichen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten.“

Wie bei allen niedrigschwelligen Impfeinrichtungen sei auch der AOK-Bus ein Angebot, bei dem man „auf gut Glück“ zum Zuge komme, so Preissel. Wenn auch nicht alle dieses Glück hätten, werden bei den 24 geplanten Veranstaltungen im Impfmobil immerhin rund 1500 Menschen aus dem Kreis Wesel geimpft. Dabei ist übrigens die Mitgliedschaft in der AOK keine Voraussetzung. Geimpft werden Mitglieder aller Krankenkassen, versichert Preissel.

Die Termine des AOK-Impfmobils finden Sie hier.

