Moers. Der versuchte Diebstahl in einem Laden an der Steinstraße endete in einer Rangelei zwischen Mitarbeitern und drei Tätern. Einer zog ein Messer.

Mitarbeiter wehren sich in Moers gegen Handydiebe

Die Polizei sucht drei Männer, die am Dienstagmittag versucht haben, in einem Laden an der Steinstraße hochwertige Handys zu stehlen. Dabei kam es zu einer Rangelei mit Mitarbeitern des Ladens, in deren Folge einer der Täter ein Messer zückte. Anschließend flohen sie in Richtung Schustergasse.

Die drei Männer betraten laut Polizei gegen 13 Uhr den Handyladen an der Steinstraße und gingen nach Zeugenaussagen sofort zielstrebig auf die Mobiltelefone zu. Dort soll ein Täter versucht haben, ein Handy aus der Sicherung zu reißen. Ein Mitarbeiter ging dazwischen. In der Folge kam es zur Rangelei. Der Mitarbeiter schaffte es laut Polizei, einen der Täter auf den Boden zu drücken, um ihn an der Flucht zu hindern. Ein Komplize zog daraufhin ein Küchenmesser, mit dem er den Mitarbeiter bedrohte. Anschließend lief die dreiköpfige Gruppe in Richtung Schustergasse davon.

Alle drei Täter sollen laut Polizei „südlandisch“ ausgesehen haben sowie zwischen 16 und 19 Jahre alt und unterschiedlich groß sein (160, 170, 180 cm). Eine Person trug eine olivgrüne Mütze, eine olivgrüne Jacke und eine rote Hose der Marke Adidas. Eine Person soll dazu einen ungepflegten Drei-Tage-Bart haben, eine andere eine rot-weiße Mütze getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/1710 entgegen