Mitarbeitende von Amazon folgen Verdi-Ruf nach Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Die Gewerkschaft Verdi hat zur zentralen Streikversammlung nach Kamp-Lintfort eingeladen. Insbesondere für einen Betrieb war das ein Heimspiel.

Die Applaus-Lautstärke in der voll besetzten Kamp-Lintforter Stadthalle machte es ziemlich deutlich: Das war ein Heimspiel für die „Amazonis“, wie die Mitarbeitenden von Amazon in Rheinberg unter Kollegen gerufen werden. Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Streik aufgerufen und zur zentralen Streikversammlung in Kamp-Lintfort aufgerufen. Auch in Werne versammelten sich Streikende aus dem Einzelhandel.

Neben den laut Gewerkschaftssekretär Tim Schmidt etwa 450 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Versandhändlers waren auch Streikende einiger Betriebe von Bofrost, H & M, Esprit, TK Maxx, Smyths Toys und DLG vor Ort.

Grund der Arbeitsniederlegung, die bei Amazon schon am 24. November begonnen hat und nur am Wochenende unterbrochen wurde, ist unter anderem die fehlende Tarifbindung der Betriebe. Laut Schmidt kämpfen darum. Bisher vergeblich.

Der Gewerkschafter sieht Erfolge durch die Streiks

Gleichwohl will der Gewerkschafter durchaus Erfolge durch Streikmaßnahmen in den letzten Jahren sehen. „Jetzt gibt es regelmäßig Lohnerhöhungen in Anlehnung an die Tarife, es gibt Weihnachtsgeld. Als wir gute und gesunde Arbeit gefordert haben, gab es plötzlich Gesundheitsmanager vor Ort“, zählt Schmidt auf. Und wenn die Geschäftsführung mitkriege, dass zum Streik aufgerufen würde, werde dort „unheimlicher Aufwand getrieben“, um die Lücken zu schließen.

Aber all das ersetze nicht die Tarifbindung der Arbeitgeber: „So können die letzten Endes machen, was sie wollen“, erklärt Gewerkschaftssekretärs-Kollege Guido Meinberger, der findet, dass ein Amazon-Boss, der zum Mond fliegt, aber aus der Tarifbindung flieht, die Beschäftigten verhöhne und „jede Bodenhaftung verloren“ habe.

Während der Versammlung beklagte Amazon-Mitarbeiter Thorsten Abel die Unsicherheit, die in Rheinberg dauerhaft herrsche, ob ein Arbeitsplatz sicher sei.

Christian Leye, Landesgruppensprecher der Linken, sicherte die Unterstützung seiner Partei bei den Auseinandersetzungen zu. „Der Konzern wird immer reicher. Der Reichtum wird durch Eure Hände erarbeitet. Früher nannte man das Ausbeutung und heute nennt man es auch so.“

Mit Blick auf die Tarifflucht der Kette Douglas sagte Leye: „Das stinkt zum Himmel, da kann man noch soviel Parfüm drüber schütten.“ Die Situation sei politisch gewollt, glaubt der Linke. Die vorherigen Bundesregierungen hätten es versäumt, Gesetze anzupassen. So könnten „Lohndrücker ein Veto gegen Verträge gegen das Lohndrücken einlegen.“ Heißt: Wenn eine allgemeine Tarifbindung verankert werden soll, können Arbeitgeber ihr Veto einlegen.

Die Tarifverhandlungen sind schwierig

Auch Heino-Georg Kassler, Gewerkschaftssekretär für den Handel in NRW, forderte, die Beantragung einer solchen Tarifbindung müsse auch einseitig möglich sein. „Gute Leute, gute Arbeit und gutes Geld gibt es nur mit Tarifvertrag.“ Eine Firma wie Bofrost spiele Champions League und zahle Kreisklasse.

Was gelungen sei bei den zuletzt schwierigen Tarifverhandlungen, die mittlerweile abgeschlossen sind, sei, dass eine „Differenzierung“ verhindert wurde. Arbeitgeber hatten gefordert, unterschiedliche Abschlüsse zu ermöglichen, je nach dem wie ein Unternehmen durch die Pandemie gekommen sei.

Einige Angestellte im Handel, etwa bei Ikea, streiken derzeit für einen „Digitalisierungstarifvertrag“. Der soll schlechtere Löhne und Arbeitsbedingungen verhindern, wenn etwa „keine Kundenberatung mehr stattfindet, sondern ein Mitarbeiter zeigt, wie man den Computer bedient, der das übernimmt“, wie Guido Meinberg griffig formuliert.

