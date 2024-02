Mit Haftbefehl gesuchter Moerser nach vier Jahren geschnappt

Die Polizei hat einen Moerser (26) in Kaldenkirchen festgenommen (Symbolfoto).

Moers/Kaldenkirchen Das Amtsgericht Moers verurteilte 2020 einen heute 26-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe. So erwischten Polizisten ihn jetzt in Kaldenkirchen.

Die Polizei hat einen mit einem Haftbefehl gesuchten 26-Jährigen aus Moers am Montagabend, 12. Februar, am Bahnhof Kaldenkirchen geschnappt. Wie die Behörde mitteilt, überprüften Bundespolizisten gegen 21.10 Uhr die Personalien des 26-Jährigen nach der Einreise aus den Niederlanden mit der Regionalbahn 13. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Moers mit einem Haftbefehl gesucht wird.

Demnach hatte das Amtsgericht Moers ihn im Februar 2020 zu einer 122-tägigen Freiheitsstrafe wegen schwerem Raub verurteilt. Die Polizisten verhafteten den Moerser vor Ort und brachten ihn zur weiteren Sachbearbeitung nach Kempen. Am Dienstag, 13. Februar, brachten die Bundespolizisten den Verurteilten zum Haftantritt in das Gefängnis in Willich.

