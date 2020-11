Die Überraschung kommt mit dem Kaffee: Die Tasse, in der Gabriele Kaenders in ihrem Wohnzimmer serviert, trägt Emblem und Farben des FC Bayern. Eine Linke ist Fan ausgerechnet des Münchner Nobelclubs? „Ich bin sogar Mitglied“, sagt Kaenders lachend. Sie sei Anhängerin des Vereins in jungen Jahren geworden, „weil ich es doof fand, dass hier alle reflexhaft gegen die Bayern sind. Das war damals pure Opposition.“ Typisch für Kaenders. Dass sich links und Bayern-Fan sein ausschließen, gehört zu den vermeintlichen Gewissheiten, mit denen sie nichts anfangen kann. Da war sie als Kommunalpolitikerin nicht anders.

15 Jahre war Gabi Kaenders im Rat der Stadt und hat dort – bis zu ihrem Austritt aus der Partei im Januar – die Linke vertreten. Bei der jüngsten Ratswahl hat sie nicht mehr kandidiert. Mit ihrem Abschied verliert die Moerser Kommunalpolitik ein Original.

Gabriele Kaenders war zunächst aktiv in der SPD, verließ die Partei aber aus Enttäuschung über die Agenda-Politik von Gerhard Schröder. Am 1. Januar 2005 kam die frühere Finanzbeamtin als Nachrückerin in den Rat, bei den folgenden Kommunalwahlen wurde sie wiedergewählt. Und sie wurde nicht nur Gesicht und Galionsfigur der Linken in der Grafenstadt, sondern auch eine Art Allzweckwaffe.

Bei Wahlen immer ein paar Prozentpunkte besser als ihre Partei

Kaenders trat als Kandidatin bei Land- und Bundestags- und Bürgermeisterwahlen an, wohl wissend, dass sie keine Chance auf ein Mandat hatte: „Es musste ja jemand machen, sonst hätten alle Diskussionsrunden in Moers ohne linke Positionen stattgefunden.“ Wobei sie nicht vergisst zu erwähnen, dass sie bei diesen Wahlen stets mehr Prozente holte als ihre Partei.

Viele von deren Positionen teilte sie durchaus: Reichensteuer, keine Ausgaben für Kriege, aber für Bildung und gegen Kinderarmut. „Mein Thema war immer soziale Gerechtigkeit“, sagt Kaenders.

Für die Gleichstellung von Frauen und Behinderten hat sie sich stark gemacht, pochte auf Barrierefreiheit, wo immer es nötig war. Als über die Finanzierung der Altenbegegnungsstätten diskutiert wurde, besuchte sie jede einzelne dieser Einrichtungen, um sich selbst ein Bild zu machen.

In ihren Debattenbeiträgen im Rat und in den Ausschüssen war sie meist für einen humorvollen Seitenhieb gut – und für einen eher sarkastischen, wenn’s gegen die SPD ging. Auch mit der Kultur GmbH ging Kaenders nicht zimperlich um, da konnte sie austeilen. In einer der vielen Spar-Diskussionen kritisierte sie mit Blick auf Schlosstheater und Moers-Festival die, wie sie es sah, „Arroganz des Bildungsbürgertums und der Kulturschaffenden, die sich anscheinend vorwiegend in ihren eigenen Kreisen bewegen.“

Mit der Unterstützung für CDU-Mann Fleischhauer verblüffte sie auch Armin Laschet

Die Kultur war eines der Themen, bei denen Kaenders sich „bockig“ gab, wie sie es selbst mal formulierte. Das war auch 2017 ein Anlass für das Zerbrechen der dreiköpfigen Links-Fraktion im Rat. Ein anderer war ihre angebliche Nähe zu den Christdemokraten, nachdem sie die Bürgermeisterkandidatur des CDU-Politikers Christoph Fleischhauer unterstützt hatte.

Damit verblüffte sie freilich auch den damaligen NRW-Oppositionsführer Armin Laschet. Im Wahlkampf 2014 stellte sie sich ihm am Neumarkt vor und bezeichnete Fleischhauer als „super Kandidaten, den wir als Linke im Wahlkampf unterstützen“. Laschet kniff die Augen zusammen, machte einen Schritt zurück – und merkte erst an den entspannten Mienen seiner örtlichen Parteifreunde, dass er nicht in der „Versteckten Kamera“ gelandet war, sondern in der Moerser Politik.

Der FC Bayern muss sich seine Anhängerin Kaenders mit einem zweiten Verein teilen

Anfang 2020 handelte sich Gabi Kaenders eine Rüge der Links-Partei ein, weil sie die Resolution des Rates zur Ausrufung des Klimanotstandes als „Symbolpolitik“ abgelehnt hatte. Es war der Endpunkt eines Entfremdungsprozesses zwischen ihr und der Partei, „ich hatte es satt, mich unterzuordnen.“ Kaenders trat aus, bildete mit FDP-Mann Dino Maas für die letzten Monate eine gemeinsame Fraktion.

Bei der Kommunalwahl im September kandidierte Kaenders, inzwischen 69 Jahre alt, nicht mehr. Sie und ihr Mann Wolfgang Abel haben ihren langjährigen Traum realisiert und sind nach Berlin gezogen. Die Politik hat sie an den Nagel gehängt – den Fußball nicht. Aber der FC Bayern muss sich Gabi Kaenders jetzt mit Union-Berlin teilen. Eine Alltagsmaske mit dem Union-Emblem hat Gabi Kaenders schon.

>>> Bürgermeister Fleischhauer über Gabi Kaenders<<<

Bürgermeister Christoph Fleischhauerwürdigt die Politikerin: „Dem Rat der Stadt ist eine Persönlichkeit verloren gegangen. Gabi Kaenders hatte wie kaum jemand anders die Fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte so zu formulieren, dass sie jeder verstanden hat. Ihre offenen und deutlichen Worte werden wir vermissen.“