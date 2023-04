Mit dem Vluyner Mai wird die Open Air Saison eröffnet

Neukirchen-Vluyn. Den Auftakt der Open Air Veranstaltungen in Neukirchen-Vluyn macht der Vluyner Mai. Was das Programm in diesem Jahr Besonderes zu bieten hat.

Was ursprünglich mal als „Wein- und Schlemmerfest“ gestartet ist, ist mittlerweile eine alljährlich beliebte Veranstaltung in der Stadt am Niederrhein. Die Rede ist vom Vluyner Mai, eine Traditionsveranstaltung, die auch in diesem Jahr als erstes großes Event die Open Air Saison am Samstag, 6. Mai (12 bis 22 Uhr), und Sonntag, 7. Mai (11 bis 19 Uhr), eröffnet.

Am ersten Maiwochenende verwandelt sich der Leineweberplatz wieder in ein kleines Weindorf, die Niederrheinallee wird zur Bummelmeile mit Ständen verschiedenster Händler und am Vluyner Platz gibt es wieder eine Bühne mit Live-Musik. „Der Sonntag ist außerdem verkaufsoffen“, sagt Sabrina Daubenspeck vom Neukirchen-Vluyner Stadtmarketing. Von 13 bis 18 Uhr könne also zusätzlich auch noch geshoppt werden. Rund 60 Aussteller haben sich angemeldet. Ungefähr 20 davon bieten Handwerkliches an, meint Frank Gehrke von Gaudium Veranstaltungen: „Töpferei, Nähwaren, Holzprodukte und Filzarbeiten - um nur einige Beispiele zu nennen.“

Das musikalische Angebot

Auf der Bühne, am altbewährten Standort, werden am Samstag von 15.30 bis 17 Uhr Dozenten der Musikschule Neukirchen-Vluyn ein eigenes Pop-Programm vorstellen. Für die Musik am Samstagabend sorgt von 18 bis 22 Uhr die Top 40 Coverband „LaVida“.

Sonntagmittag, von 13 bis 14.30 Uhr, sorgen lokale Vereine für abwechslungsreiches Programm auf der Bühne. Mit dabei sind die beiden Neukirchen-Vluyner Karnevalsvereine KG Blau-Weisse Funken und Neukirchen-Vlü-Ka-Ge, die Vluyner Klompenfreunde sowie die Kindergruppe des Royal Dance Niederrhein. Ab 15 Uhr tritt das Duo Zwei Punkt auf. Bis 18 Uhr spielen sie Coversongs und Eigenkreationen. „Wir haben extra davon abgesehen, mehrere Acts für die Abendgestaltung zu buchen. So bleibt mehr Zeit für Musik und es wird weniger Zeit mit dem Auf- und Abbau verbracht“, erklärt Gehrke.

Zusätzlich sollen mobile Künstler für musikalische Unterhaltung sorgen, sagt Sabrina Daubenspeck. „Wer an dem Programm noch teilnehmen möchte, darf sich gerne noch bei uns melden“, fügt sie hinzu. Zeitgleich zum Vluyner Mai gebe es im Museum oben ab 12 Uhr einen Auftritt von Wiebke Colmorgan und Hardy Kayser, die „plattdeutsche Songs spielen“, ergänzt der Kulturbeauftragte Rüdiger Eichholtz. Auch dieses Konzert sei kostenlos, heißt es weiter.

Auch Programm für Kinder

Für das junge Publikum sei ebenfalls bestens gesorgt, versichert Sabrina Daubenspeck. Es wird ein Karussell geben und zusätzlich noch ein Bungee-Trampolin. Der Stadtjugendring wird, wie in vorherigen Jahren, eine Soccer-Anlage aufbauen in der Kinder sich austoben können. Kinderschminken werde auch angeboten.

Das Museum bereitet wieder den Bücherflohmarkt vor. Er wird direkt vor dem Kultur Café stattfinden. Bratwürste vom Grill, Crêpes und ein Bierwagen warten neben anderen gastronomischen Angeboten auf die Besucher.

Parksituation und Sperrungen

Kostenloses Parken sei bei Lidl, Aldi und Edeka möglich. Barrierefreie Parkplätze gebe es vorne am Eingang gegenüber der Volksbank, erklärt Sabrina Daubenspeck. Aufgrund des Festes werde die Niederrheinallee zwischen Vutzkreisel und Springenweg gesperrt. „Anwohner erhalten dazu aber selbstverständlich noch Informationen“, sagt sie.

