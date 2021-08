Das Pony „Larissa“ wurde auf der Pferdeweide in Moers-Kapellen so schwer misshandelt, dass es Tage später eingeschläfert werden musste.

Tierquälerei Misshandeltes Pony „Larissa“ in Moers: bislang keine Zeugen

Moers. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen der brutalen Tierquälerei an Pony „Larissa“ in Moers-Kapellen. Noch hat sich niemand gemeldet.

Die Polizei sucht weiter dringend nach Zeugen für die brutale Tierquälerei auf eine Pferdeweide an der Bahnhofstraße in Kapellen.

Übers Wochenende habe sich niemand gemeldet, der etwas über eine Beobachtung hätte berichten können, erklärte ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage. Am Freitag war, wie berichtet, bekannt geworden, dass ein Unbekannter das Pony Larissa so schwer misshandelt hatte, dass es eingeschläfert werden musste.

Zeugen werden gebeten, sich unter 02841 / 1710 zu melden.

