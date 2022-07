In Moers musste die Feuerwehr immer wieder an dieselbe Adresse ausrücken (Symbolbild).

Moers Mehrfamilienhaus in Moers: Drei Brände in wenigen Stunden

Moers. In einem Moerser Haus brennt es in weniger als fünf Stunden gleich dreimal. Ein Verdacht bestätigt sich nicht, die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei im Kreis Wesel am Montag berichtet, ist es bereits am Freitagabend in Moers zu insgesamt drei Bränden in kurzen Abständen innerhalb eines Mehrfamilienhauses an der Josefstraße im Ortsteil Asberg gekommen.

Zunächst verständigte eine Frau Polizei und Feuerwehr gegen 18.35 Uhr. Hier hatte sich im Kellergeschoss gesammelter Unrat entzündet. Dieser konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden. Etwa eine Stunde später brannte es erneut an der Wohnanschrift. Wiederum war Hausmüll angezündet worden, jedoch in einem anderem Kellerraum.

Auch durch diesen Brand entstand kein Personen- oder nennenswerter Sachschaden. Letztlich rückte die Feuerwehr und die Polizei gegen 23.05 Uhr erneut zur selben Adresse aus. Dieses Mal brannte ein Kinderwagen im Treppenhaus. Zeugen gaben zunächst Hinweise auf eine Anwohnerin, die den Brand gelegt haben sollte. Ermittlungen der Kriminalpolizei konnten den Tatverdacht gegen die Frau jedoch nicht erhärten.

Die weiteren Ermittlungen der Kripo dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Moers, Telefon 02841 / 1710 in Verbindung zu setzen.

