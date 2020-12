Blaulicht Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall in Moers

Moers Zwei Männer und eine Frau wurden bei einem Unfall in Moers zum Teil schwer verletzt. Zum Zusammenstoß kam es auf der Venloer Straße.

Moers. Dienstagabend kam es in Moers auf der Venloer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Die zwei bei dem Zusammenstoß beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Zusammenstoß an der Kreuzung

Nach Angaben der Polizei war ein 68-jähriger Mann aus Moers gegen 17.15 Uhr unterwegs auf der Venloer Straße in Richtung Neukirchen-Vluyn. An der Kreuzung zur

Filder Straße beabsichtigte er nach links abzubiegen, um weiter in Richtung

Moers-Kapellen zu fahren.

Beifahrerin wurde schwer verletzt

Beim Abbiegen achtete er nicht jedoch nicht auf den Wagen eines 55-jährigen Mannes aus Moers, der aus Richtung Neukirchen-Vluyn kam und seine Fahrt geradeaus fortsetzen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt. Eine 69-jährige Beifahrerin, die sich im Fahrzeug des 68-Jährigen befand, erlitt schwere Verletzungen.

Polizisten leiteten Verkehr um

Die beiden Männer und die Frau wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Moers transportiert. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste der Verkehr durch Polizeibeamte umgeleitet werden.