Christoph Bednarek berät im Tuwas-Büro an der Kronprinzenstraße in Moers Senioren, die Hilfe beim Umzug benötigen.

Moers. Ein Umzug oder eine Wohnungsauflösung sind für Senioren oft große Einschnitte für. Die Tuwas Genossenschaft Moers – nicht nur beim Packen.

Die Tuwas Genossenschaft aus Moers bietet Hilfen beim Wohnungswechsel im Alter an. Eine Förderung durch die Glücks-Spirale ermöglicht dieses neue Projekt, wie die Genossenschaft jetzt berichtet.

Hier ein konkreter Fall aus Moers, wie ihn die Tuwas Genossenschaft schildert: Als sich die Seniorin bei Christoph Bednarek von Tuwas meldete, befand sich die 90-Jährige im Ausnahmezustand. Seit mehr als 30 Jahren hatte Lotte S. mit ihrem Ehemann in ihrer Wohnung gelebt. Bis sich belastende Post im Briefkasten fand: die Kündigung ihres Mietvertrags wegen Eigenbedarfs. Die Nachricht versetzte das Ehepaar in Aufregung. Zwar hatten die beiden mit Glück wenige Straßen weiter eine neue Bleibe gefunden, doch das Gefühl der Hilflosigkeit blieb: Lotte S. braucht wegen einer Gehbehinderung einen Rollator, die Gesundheit ihres Ehemanns ist ebenfalls geschwächt. Die Tochter lebt in Göttingen weit entfernt, Rechtsfragen, die mit dem Vermieter zu klären waren, sorgten für seelischen Druck. Wie können wir jetzt noch den Umzug schaffen, lautete die verzweifelte Frage.

In schwierigen Lebenslagen wie dieser befinden sich viele der Senioren, die sich bei Christoph Bednarek, Betriebsleiter der Tuwas Genossenschaft eG an der Kronprinzenstraße melden. Denn wenn im Alter ein Umzug oder eine Haushaltsauflösung anstehen, steht oft mehr als ein Wohnungswechsel dahinter. „Der Tod des Lebenspartners oder die Aufnahme in ein Pflegeheim sind häufig Gründe für den Einschnitt“, sagt er.

Für die Umzugsspezialisten und ihren Technischen Leiter bedeutet dies eine besondere Situation: „Beim Erstgespräch starten wir nicht gleich mit den organisatorischen Fragen, sondern wir hören erst einmal zu, denn oft ist viel Trauer da, es gibt Ängste oder den Menschen fehlt schlicht der Ansprechpartner“, erklärt Bednarek. Ist der erste Druck genommen, wird der Ablauf geklärt. Auch während des Umzugs vom Packen, Ausräumen der Wohnung bis zur Ankunft in der neuen Bleibe ist Bednarek für die Senioren ansprechbar.

Mit dem Ehepaar S. telefonierte er in dieser Phase bis zu dreimal am Tag. Eine intensive Begleitung, die den beiden beim Meistern der schweren Zeit geholfen hat. „Ohne euch hätten wir das nicht geschafft“, lautete ihre Rückmeldung. Für Rainer Tyrakowski-Freese, Vorstand der Tuwas Genossenschaft, bedeutete das zunehmend auch einen Zwiespalt: „Als diakonischer Träger helfen wir in dieser Situation selbstverständlich weiter. Aber der zeitliche Personaleinsatz, der mit dieser komplexen sozialen Aufgabe verbunden ist, ist hoch und wir konnten ihn nicht mehr alleine tragen.“

Glücks-Spirale unterstützt den Wohnungswechsel-Kümmerer für Senioren

Nun hat ein Förderantrag Erleichterung gebracht. Die „Glück-Spirale“ bewilligte Geld für das Projekt „Wohnungswechsel-Kümmerer für Senioren“. „Darüber sind wir sehr froh, denn es hilft uns dabei, qualifiziert und weiterhin mit der notwendigen Ruhe für die belasteten Senioren da zu sein“, sagt er. Betriebsleiter Bednarek und seinen Kollegen vom Umzugsteam helfen die Mittel ganz praktisch weiter: Sie machen derzeit eine Fortbildung, in der sie lernen, wie sie den Senioren noch besser zuhören können und wie sie mit gezielten Fragen feststellen, wo es am meisten drückt.

Eine Seniorin, die ihren Mann morgens tot neben sich im Ehebett fand, half der Kontakt zu einer Psychologischen Beratungsstelle. Eine andere hatte nach dem Verlust ihres Partners mit einem knappen Budget zu kämpfen und fand mit Bednareks Unterstützung Hilfe beim Beantragen eines Kostenzuschusses für den Umzug. Rolf Plake vom Vorstand der Genossenschaft sieht dies als wichtige Aufgabe des „Kümmerer“-Projekts: „Wir wollen die Seniorenberatungsdienste der Kommunen und der freien und kirchlichen Träger unterstützen, deshalb sind wir mit ihnen vernetzt.“

Kontakt zu Christoph Bednarek und dem Umzugsteam: 0163/36 36 788