Medien und Kinder: Die Stadt Moers bietet Info-Abende an

Moers. Corona hat das Nutzungsverhalten der Kinder und Jugend maßgeblich verändert. Die Reihe in Moers beginnt am Donnerstag mit einem aktuellen Thema.

Homeschooling, viel Zeit zu Hause und vor allem fehlende Freizeitalternativen sorgen aktuell für eine schwierige Situation in vielen Familien. Darauf geht eine digitale Vortragsreihe zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen ein, wie die Stadt Moers berichtet.

Online bietet das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Moers in Kooperation mit der Drogenhilfe der Grafschafter Diakonie vier rund einstündige Online-Impulsvorträge zu den Themen Digitalisierung, Mediennutzung und Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen an. Los geht es am Donnerstag, 20. Mai, 18.30 Uhr; Teilnahme kostenlos.

Die Faszination von Medien ist kein neues Phänomen

„Die Faszination an neuen Medien ist natürlich kein neues Phänomen. Corona hat aber das Nutzungsverhalten der Kinder und Jugend maßgeblich verändert. Die Freizeit hat sich noch mehr ins Netz verschoben“, weiß Mark Bochnig-Mathieu vom Kinder- und Jugendbüro. „Mediensucht und exzessive Mediennutzung sollte man frühestmöglich erkennen und entsprechend entgegenwirken“, ergänzt Britta Dietrich-Aust von der Grafschafter Diakonie.

„Es gibt Tipps und Hinweise für Eltern, mit denen wir sie aus den Infoabenden entlassen und stärken wollen.“ Mark Bochnig-Mathieu hat ein weiteres Problem ausgemacht: „Das Verbreiten von Falschnachrichten und Desinformation ist eine wachsende Problematik. Aus diesem Grund haben wir vier der aktuellsten und häufigsten Fragestellungen in vier Themenabende gepackt.“

Die Termine und Themen der Info-Abende

Das sind die Termine, Beginn ist jeweils 18.30 Uhr: 20. Mai: „Deep Fake“ – Desinformationen im Netz; 27. Mai: „Nur noch halbe Stunde“ – Die Faszination von digitalen Spielen; 10. Juni: Sicher im Netz – Streamingdienste, Medien und Co. kindgerecht sicher einstellen; 17. Juni: Aufgepasst! – Tipps und Hinweise zur Mediennutzung in Corona Zeiten. Eine Anmeldung ist erforderlich: E-Mail: mark.bochnig-mathieu@moers.de, 02841 / 201834.

