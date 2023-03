„Maskenball“ mit Comedian Sebastian 23 in Moers

Moers. Der Comedian und Poetry Slammer Sebastian 23 kehrt mit seiner neuen Show „Maskenball“ nach Moers zurück. Wann er wo auftritt, erfahrt ihr hier.

Comedian Sebastian 23 ist zurück in Moers: Am Samstag, 11. März, präsentiert er sein Programm „Maskenball“ im Bollwerk 107. In seiner neuen Soloshow wirft Sebastian 23 einen satirischen und schrägen Blick hinter all die Masken, die Menschen im Alltag so tragen – und wir entdecken teilweise sogar, was dahinterliegt: Gesichter.

Das Programm ist randvoll mit Texten, Liedern, Stand-Up und Impro. Dabei ist es laut Mitteilung mal politisch, mal albern, manchmal beides, immer links, meistens vorne, aber vor allem: ganz weit oben. Tickets gibt es in Moers im NRZ-Leserladen am Königlichen Hof und im Internet unter www.bollwerk107.de.

Mehr Nachrichten aus Moers und Umgebung lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland