Martinsmarkt in Vluyn: Das sind die Highlights der Besucher

Neukirchen-Vluyn. Der beliebte Martinsmarkt hat am Wochenende viele Gäste nach Neukirchen-Vluyn gelockt. Welche der vielfältigen Angebote besonders gefragt waren.

Der Vluyner Martinsmarkt hat am Wochenende zahlreiche Besucherinnen und Besucher an die hell erleuchtete evangelische Dorfkirche gelockt. Musikalische Untermalung und liebevoll geschmückte Pavillons haben dort eine gemütliche Atmosphäre geschaffen. Und schon am Samstag wurde es stimmungsvoll: Hunderte Gäste stöbern an den Ständen auf dem Kirch- und Schulplatz und an der Dorfkirche. 55 regionale Kunsthandwerker und Händler bieten Passendes für jeden Geschmack an.

Vom farbenfrohen, handbemalten Keramikteller über große Holzskulpturen und Adventskränze für die frühen Weihnachtsgeschenke-Shopper ist alles dabei, was das Dekorationsherz begehrt. Handgestrickte Schals und klassische Hüte schützen vor kaltem Wetter.

Martinsmarkt in Vluyn: Besucher schätzen nette Begegnungen und Selbstgemachtes

Wärmendes findet sich auch am Stand der Krefelder Kunsthandwerkerin Brigitte: „Viele Stammgäste des Martinsmarkts schauen vorbei. Trotz des Regenwetters läuft es gut“, sagt die 65-Jährige freudig und zeigt ihre Auswahl an handgefertigter Baby- und Kinderkleidung. Besonders beliebt: „Strampelsäcke, Klammerbeutel und Baumwoll-Beanies, also kleine Mützen. Junge Paare legen immer mehr Wert auf Handgemachtes.“ Die Stoff-Nikolausstiefel an ihrem Stand laufen hingegen weniger gut: „Die Leute sind noch nicht so in Weihnachtsstimmung, aber der Martinsmarkt trägt zu mehr Weihnachtsstimmung bei.“

Die Vluynerinnen und Vluyner genossen offensichtlich auch die Begegnungen rund um die Dorfkirche, wie Besucherin Elsa betont: „Man trifft hier jährlich alte Bekannte wieder, das finde ich besonders schön.“ Schönes bietet auch der Stand des Fördervereins der Antonius-Schule. „Wir Eltern haben gebacken, Nussecken und Stollenkonfekt“, sagt Wiebke Karasch vom Förderverein, der 60 Mitglieder zählt. Zum Gebäck wird Kakao oder alkoholfreier Punsch aus Apfel-, Hagebutten- und Orangensaft mit Zimt ausgeschenkt. „Mit den Verkaufseinnahmen finanzieren wir die Umsetzung des Programms ‚Mein Körper gehört mir‘ gegen Missbrauch“, erklärt Karasch.

Highlight des Martinsmarktes in Vluyn: Sankt Martin sorgt für leuchtende Augen

Kulinarisch haben auch der Heimat- und Verkehrsverein Vluyn, die Landfrauen und Ortsbauern einiges zu bieten: Die Besucherinnen und Besucher genießen Glühwein, Spanferkel und Waffeln bei Livemusik und können am verkaufsoffenen Sonntag in den Geschäften der Niederrheinallee stöbern.

Nach dem Gottesdienst und offenen Singen mit dem Kirchenchor der ev. Kirchengemeinde fehlte nur noch das traditionelle Highlight: Sankt Martin sorgte bei den kleinen und großen Gästen des Martinsmarktes für leuchtende Augen als er hoch zu Ross seinen Mantel am leuchtenden Martinsfeuer symbolisch teilte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland