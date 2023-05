Kommentar Marodes Parkhaus in Moers: Praktische Lösungen gefragt

Endlich kommt Bewegung in ein wichtiges Thema für Moers, meint Matthias Alfringhaus von der NRZ in seinem Kommentar zum Parkhaus Kautzstraße.

Lange, sehr lange hat die Stadt das Problem mit dem Parkhaus an der Kautzstraße vor sich hergeschoben. Seit Jahren gibt es immer wieder Hinweise auf gravierende Mängel, die NRZ hatte über den Angstraum berichtet, der hier entstanden ist. Dass jetzt die Schließung des maroden Parkhauses ansteht, ist eine gute Nachricht.

Weniger gut ist, dass es noch keine konkreten Pläne gibt, wie es an der Stelle in der Moerser Innenstadt ab Februar 2024 weitergehen soll. Erst im Herbst, wenige Monate vor der mutmaßlichen Schließung, will die Stadtverwaltung die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vorlegen.

Die offenbar auch mögliche Variante, das Parkhaus einfach nur zu schließen, wäre eine schlechte Alternative. Fast 300 Parkplätze würden über Nacht wegfallen. Praktische Lösungen sind hier gefragt.

