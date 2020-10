Freiwilliger Feuerwehrmann zu sein, das ist für Markus Heimberg eine Berufung, eine wahre Leidenschaft. Ja, man könnte sagen, er brennt für diese Aufgabe. „Das Miteinander unter den Kameraden, das ist einfach etwas Besonderes und ich helfe gerne anderen Menschen, die in Not geraten sind“, erklärt der stellvertretende Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Vluyn.

Dieses Amt hat Heimberg bereits seit 21 Jahren inne und er wird es auch die nächsten sechs Jahre fortführen. Dafür sprachen sich Bürgermeister Harald Lenßen und der Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen im Rat aus, der einer weiteren Amtszeit Heimbergs ebenfalls zustimmte. Andere Kandidatenvorschläge wurden auch gar nicht gemacht, schließlich wollte der 51-Jährige den Posten behalten.

Der Co-Chef mag die Verantwortung

Somit ist er weiterhin einer von zwei Stellvertretern der Neukirchen-Vluyner Feuerwehr. Er teilt sich die Aufgaben mit Thorsten Eckhardt, der im Februar zum stellvertretenden Wehrleiter ernannt wurde. „Ich bin ein Mensch, der gerne Verantwortung übernimmt“, sagt Heimberg. Und ganz pragmatisch ergänzt er: „Man muss ja auch jemanden haben, der es macht. Ich habe zudem eine hohe Tagesverfügbarkeit, da ich vor Ort auch arbeite.“ Als Bauingenieur und Geschäftsführer des Neukirchen-Vluyner Bauunternehmens Plängsken, hat er es im Fall eines Einsatzes nicht weit zur Wache, denn nebenbei ist Heimberg gleichzeitig stellvertretender Löschzugführer der Vluyner Wehr.

Zur Feuerwehr kam er vor 37 Jahren eher durch einen Zufall. „Zwei Klassenkameraden, die in der Jugendfeuerwehr waren, haben gesagt, dass ich unbedingt mal mitkommen soll“, erinnert sich Heimberg. Er ging mit und er ist geblieben – bis heute.

Nach drei Jahren Jugendfeuerwehr wechselte Heimberg in den aktiven Dienst, absolvierte Grund- und Führungslehrgänge, um 1999 zunächst kommissarisch, 2002 dann offiziell das Amt des Stellvertreters zu übernehmen.

Heimberg wirbt um weitere Mitglieder

Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem die Organisation von Lehrgängen oder die Beschaffung neuer Einsatzutensilien. Wenn Lutz Reimann, Leiter der Feuerwehr, zum Beispiel im Urlaub ist, dann übernimmt Heimberg auch dessen Tätigkeiten. „Es ist eine klassische Mischung aus Büroarbeit und Praxis. Ich fahre natürlich auch noch zu den Einsätzen raus.“

Die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn sieht Heimberg gut aufgestellt. Rund 180 Mitglieder hat die gesamte Wehr derzeit, knapp 55 gehören davon dem Löschzug Vluyn, gut 60 dem Löschzug Neukirchen an. Der Rest verteilt sich auf die Löschgruppen Niep und Rayen. „Zu viele Mitglieder kann es in der Feuerwehr aber nicht geben. Interessierte sind jederzeit gerne willkommen“, sagt Heimberg.

In sechs Jahren will sich der dann 57-Jährige wahrscheinlich nicht noch einmal zur Wahl des stellvertretenden Feuerwehrleiters stellen. „Dann wird es Zeit, den Staffelstab an die jüngere Generation zu übergeben“, erklärt er.