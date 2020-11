Marktbesucher bekommen in Neukirchen-Vluyn nasse Füße

Die Marktbesucher auf dem Hindenburgplatz werden wohl auf absehbare Zeit weiter in der Pfütze stehen, wenn es geregnet hat. Die Fraktion NV Auf geht’s hatte wie berichtet einen Antrag in den Ausschuss für Bauen, Grünflächen und Umwelt eingebracht, mit dem sie darauf hinwirken wollte, dass die Schäden vorerst punktuell behoben werden. Deren Beseitigung sei dringlich, sagte Thorsten Kühnen in der Sitzung am Montag. „Wir sehen die Dringlichkeit nicht“, entgegnete Markus Nacke, der Fraktionsvorsitzende der CDU.

Auf Nachfrage Tom Wageners (Grüne), ob der Stadt der Mangel bekannt sei, führte der Leiter des Baubetriebshofs, Stefan Kallen, aus, dass der Platz insgesamt kaputt sei und bestätigte so eine Aussage des Technischen Beigeordneten, der sich zuvor in der NRZ in ähnlicher Weise geäußert hatte. Man könne versuchen, es punktuell zu beheben, sagte Kallen. Allerdings bekam der Antrag dann keine Mehrheit. (sovo)