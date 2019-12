Marita aus Kamp-Lintfort schreibt Baustellen-Gedichte

Als Marita Lehnardt vor zwei Jahren von Moers-Kapellen ins Terrassenhaus in die Kamp-Lintforter City zog, war ihr klar, dass ihre Wohnung in den nächsten Jahren eine Insel auf einer riesigen Baustelle sein würde. Wie anstrengend der Alltag in Lärm und Staub mitunter sein würde, hat sie sich damals allerdings nicht vorstellen können. Aber statt mit Ohrstopfen und Putzlappen still zu leiden, geht Marita Lehnardt auf ihre eigene Weise mit dem Dilemma um – sie schreibt Baustellen-Gedichte.

„Ich kannte Kamp-Lintfort gar nicht so gut, fand aber, dass hier mit den vielen jungen Studenten eine schöne Stimmung ist“, sagt die 67-Jährige. Auf der Suche nach einer gemeinsamen größeren Wohnung wurde sie damals mit ihrem Lebensgefährten im so genannten Terrassenhaus – dem einzigen Haus, das im mittlerweile fast komplett abgerissenen Ensemble der ehemaligen Bunten Riesen stehen bleiben wird – fündig und bezog eine der Eigentumswohnungen.

Ihre Baustellen-Gedichte kommen nicht von ungefähr: Die ehemalige Deutsch- und Geschichtslehrerin am Moerser Gymnasium Rheinkamp schreibt schon lange Lyrik und Prosa-Texte, normalerweise allerdings bevorzugt zu historischen Themen oder Beobachtungen aus der Natur. Das fiel ihr in den letzten Monaten aber zunehmend schwer: „Um sieben Uhr ist hier der Schlaf vorbei“, sagt Marita Lehnardt. Das Frühstück auf dem großen Balkon einzunehmen verbot sich im Sommer – dafür sorgte feiner gelber Staub, der sich in alle Ritzen setzte. Wie man das lyrisch verarbeiten kann? Zum Beispiel so:

„Kamp-Lintfort morgens um Sieben“

Die Sonne zwitschert.

Die Meisen poltern.

Das Gitter wirbelt durch die Luft.

Der jammernde Piepton pudert die ganze Gegend.

Das Glockengeläut kippt um.

Der Hammer brüllt, die Wildgänse knattern.

Ich werde aus dem Bett gebaggert.

Das Thema Baustelle hat die studierte Germanistin in verschiedenen Variationen und Formen – sogar als japanisches Haiku – aufgegriffen und zu Papier gebracht. Ihr kreativer Galgenhumor kommt im Dialekt bestens zur Geltung:

„Persönlich abgehört in Kamp-Lintfort, morgens um Sieben“

Womm!

Gläser wackeln im Schrangk.

Ich aufn Balkon raus.

Dä Bagger,

du glaubset nich,

mach ein Höllenlärm.

Un dann datt grauenhafte Piepen vonne Elkawes,

doch nützen tutat allet nix,

denn’n Kumpel schreit un wedelt mitti Aame:

grade tsurück, graade!!!!

Da wirsse doch bekloppt bei.

Unn gezz auno Wildgänse, ey.

Bä, un dann überall Sand,

fiesen, gelben Sant den hasse überall inne Klamotten.

Un dann iss noch der Planet am Knallen

Ich hau ab hia.

Wenn sie schreibe, habe sie gewöhnlich ein Bild im Kopf, sagt Marita Lehnardt. Ihre Ideen hält sie jederzeit und an jedem Ort in einer Kladde oder im PC fest, zu Füllfederhalter und Tinte greift sie am liebsten morgens. „Ich habe noch den alten Schulrhythmus“, sagt die ehemalige Lehrerin.

Kann man Baustellen wegdichten? „Seitdem ich die Gedichte fertig habe, ist es nicht mehr ganz so laut“, sagt Marita Lehnardt und lacht.