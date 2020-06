Marathon abgesagt: Kamp-Lintforter startet Spendenlauf

Moers. Der Rhein-Ruhr-Marathon wurde wegen der Corona abgesagt. Stefan Dickmann läuft stattdessen einen Spendenmarathon durch Moers und Neukirchen-Vluyn.

Einen Sponsorenlauf kennt auch Stefan Dickmann noch aus der Schule. Am kommenden Sonntag startet der 36-jährige aus Kamp-Lintfort seine ganz eigene Version: Als Ersatz für den Duisburger Rhein-Ruhr-Marathon, der wegen der Corona-Pandemie ausfällt, läuft er eine persönliche Strecke durch Duisburg, Moers und Neukirchen-Vluyn. Dabei sammelt er Geld für die Duisburger Tafel. Unterwegs hofft Dickmann auf viele Freunde und Bekannte, die ihn anfeuern.

Beginnen wird Dickmann den Lauf um 9 Uhr in Duisburg-Rheinhausen, wo seine Schwiegereltern und sein Patenkind leben. Von dort geht es über den Rheindeich in den Stadtteil Homberg und – am Erholungsgebiet Schwafheim vorbei – hinein nach Moers. Über die Hülsdonker Straße und die Niederrheinallee läuft Dickmann nach Neukirchen-Vluyn, danach Richtung Moers-Kapellen und -Vennikel. Die letzten Kilometer liegen wieder auf Duisburger Stadtgebiet, nach einem Abstecher durch Rumeln-Kaldenhausen endet der Lauf gegen 14 Uhr wieder in Rheinhausen.

„Ich habe die Strecke so geplant, dass ich bei möglichst vielen Freunden und Bekannten vorbeikomme, um ihnen ein cooles Event bieten zu können. Ein paar werden auch ein Stück mitlaufen, die gesamte Distanz laufe ich aber alleine“, sagt Dickmann. Seinen Wohnort Kamp-Lintfort lässt der 36-jährige jedoch außen vor.

Freunde wollen Stefan Dickmann beim Spendenlauf begleiten

„Das war ein kleiner Wermutstropfen: ich wollte eigentlich in Kamp-Lintfort starten, aber das liegt zu weit von Moers und Neukirchen-Vluyn entfernt, wo ich eigentlich laufen will. Das würde sonst zu lang werden“, sagt er.

Begleitet wird Dickmann von seiner Frau, seinem Vater und seinem Schwiegervater, die ihn vom Fahrrad aus mit Getränken versorgen und den Streckenverlauf im Blick haben. „Das ist besser so, gegen Ende des Laufs verliert man ein wenig die Konzentration, da könnte es sein, dass ich falsch abbiege. Ich laufe ja keine abgesteckte Strecke“, so der Kamp-Lintforter.

Für Dickmann ist es vierte Marathon, zwei Mal lief er bereits in Düsseldorf, einmal in München. Seine persönliche Bestzeit liegt bei vier Stunden und 14 Minuten. Am Sonntag wird er wohl etwas länger brauchen. „Wenn schon so viele Leute wegen mir kommen, nehme ich mir natürlich auch die Zeit, um Fotos zu machen oder kurz Hallo zu sagen“, meint er. „Normalerweise ist ein Marathon immer sehr emotional, weil so viele Leute an der Strecke stehen. Dadurch, dass jetzt viel weniger Leute zusehen, könnte ich mir vorstellen, dass man die Situation intensiver wahrnimmt.“

Erinnerungsfotos sind wichtig

Gespannt ist Dickmann auf die kreative Unterstützung der Zuschauer, insbesondere während des Abschnitts durch Vennikel. „Da wohnen viele Bekannte und mein Tennisverein liegt dort, ich könnte mir vorstellen, dass da was passieren könnte. Ich habe diese Stelle auch extra hinter die 30-Kilometer-Marke gelegt, um nochmal einen Push für die letzten Kilometer zu bekommen“, sagt Dickmann.

Für jeden gelaufenen Kilometer spendet er einen Euro aus eigener Tasche, also 42,20 Euro. Für jedes zugeschickte Foto, das ihm beim Laufen zeigt, legt Dickmann einen Euro oben drauf. „Ich hoffe, dass sich viele Zuschauer beteiligen. Einige machen es genau wie ich und spenden pro gelaufenem Kilometer. Ansonsten bin ich gespannt, wie viel da zusammenkommt.“ Den Erlös stiftet er der Duisburger Tafel. Auch einige Sponsoren sind Dickmann beigesprungen.

Wer mehr als zehn Euro auf das Konto der Duisburger Tafel spendet, nimmt automatisch an einer Verlosung teil. „Vielleicht ist das ja auch für Menschen, die persönlich nichts mit mir zu tun haben, ein Anreiz.“