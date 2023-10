Mann bedroht Mitarbeiter der Stadt bei Tempo-Kontrolle

In Moers hat es einen Zwischenfall bei einer städtischen Geschwindigkeitskontrolle gegeben (Symbolbild).

Moers. Geschwindigkeitsmessung in Moers: Ein unbekannter Mann geht auf einen städtischen Mitarbeiter los, beschimpft ihn. Die Polizei hat einen Hinweis.

Ein unbekannter Mann hat einen Mitarbeiter des Moerser Ordnungsamtes massiv beleidigt. Der Mitarbeiter führte am Freitagmorgen am Länglingsweg im Auftrag der Stadt Geschwindigkeitsmessungen durch, wie die Polizei am Montag mitteilt.

Der unbekannte Mann lief um das Messfahrzeug und machte von dem Wagen und dem Mitarbeiter Fotos. Er beschimpfte den städtischen Mitarbeiter lautstark und massiv, kam ihm sehr nahe und bedrohte ihn. Der unbekannte Mann entfernte sich in Richtung eines Lebensmittelmarktes.

Der Mitarbeiter der Stadt rief die Polizei. Da er sein Fahrzeug nicht alleine lassen konnte, verzichtete er darauf, dem Mann zu folgen. Der unbekannte Mann ist nach ersten Ermittlungen der Polizei im Kreis Wesel aber nicht länger unbekannt. Eine Auswertung der Blitzerfotos gibt Hinweise auf einen 53-Jährigen aus Kleve.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland