Mann aus Moers ertappt dreiste Diebe beim Werkzeug-Klau

In Moers haben Diebe versucht, Werkzeug von einer Baustelle zu klauen (Symbolbild).

Moers. Zwei Männer haben am Samstag in Moers versucht, Werkzeug von einer Baustelle zu klauen. Ein Mann passt auf – jetzt sitzen beide in U-Haft.

Zwei Männer im Alter von 23 und 35 Jahren haben am Samstagvormittag in Moers Werkzeug aus einem Haus auf der Uerdinger Straße geklaut, welches saniert wird. Der 40-jährige Geschädigte aus Moers bemerkte die Tat jedoch rechtzeitig und verhinderte die Flucht, wie die Polizei am Montag mitteilt.

Polizeibeamte der Wache Moers nahmen das Duo fest. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Sachbearbeitung und führte die beiden Diebe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve dem Haftrichter vor. Der Richter ordnete die Untersuchungshaft an. Jetzt sitzen beide im Gefängnis.