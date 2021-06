Mann aus Moers beleidigt, bespuckt und verletzt Polizisten

Moers. In der Nacht auf Sonntag bemerkten Zeugen einen Mann aus Moers mit seltsamem Verhalten. Als die Polizei eintraf, eskalierte die Situation.

Am Sonntag gegen 4 Uhr riefen Zeugen die Polizei, da ein Unbekannter mittig auf der Repelener Straße joggte. Die eintreffenden Polizisten sprachen den 44-jährigen Moerser daraufhin an. Plötzlich rannte dieser auf die Beamten zu und schlug einem Polizisten unvermittelt mit beiden Fäusten mehrere Male in das Gesicht und verletzte ihn dabei so, dass er nicht mehr dienstfähig war.

Die Polizisten riefen Unterstützung hinzu und konnten den Mann daraufhin überwältigen. Während des gesamten Einsatzes beleidigte der Beschuldigte die Beamten, spuckte sie an und leistete Widerstand. Ein Arzt entnahm ihm auf der Wache eine Blutprobe. Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens musste er eingewiesen werden.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland