Moers: Madita und Alexander in der NRZ-Hochzeitskutsche

Moers. Tolle Hochzeit in Moers: Dass eine Kutsche eine wichtige Rolle spielt, ist für die Brauteltern nichts Neues. Eine populäre Sportart lieben beide.

Zwei imposante Pferde zogen die festliche NRZ-Hochzeitskutsche am Freitag vors Rathaus in Moers. Dort gaben sich Madita Bläser (30) und Alexander Maaß (31) das Ja-Wort. Unklar ist noch, wer in Familie Bläser sich über die Kutsche am meisten gefreut hat.

Denn für die Brauteltern Silvia und Klaus Bläser schließt sich ein Kreis. Die Mutter hatte die Idee, sich für die Tochter und ihren Bräutigam um die Kutsche zu bewerben. „Das wäre doch passend, weil auch auf meinen Mann Klaus und mich bei der Heirat eine Kutsche als Überraschung wartete“, erzählt Silvia Bläser im Vorfeld des Familienfestes.

Die Braut und der Bräutigam sind sportlich veranlagt. „Sie haben sich beim Basketball im Verein in Duisburg kennengelernt“, schildert Elisa Bläser, die große Schwester der Braut. 2017 seien die beiden dann zusammengekommen.

Beruflich ist die Braut als Steuerberaterin in der Firma des Vaters in Moers aktiv. Der Bräutigam arbeitet im IT-Bereich. Bis heute liegt dem Paar das Basketballspiel am Herzen. „Sie gucken sich viele Spiele an“, sagt Elisa Bläser. Aber auch das gemeinsame Kochen sei eine große Leidenschaft des Paares. „Sie treffen sich auch gern mit Freunden“, erzählt die Schwester weiter.

Mit der NRZ Hochzeitskutsche ging es nach der standesamtlichen Trauung durch die Moerser City. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Die große Feier nach dem Ja-Wort im Rathaus stieg im Garten der Eltern. Am Standesamt gab es zuvor noch einen Sektempfang. Viele Freunde und Familienmitglieder waren dabei. Eine freie Trauung ist ebenfalls noch geplant. „Die wird in einer Gaststätte in Baerl mit rund 100 Gästen stattfinden“, erzählt Elisa Bläser. Dabei trete eine Sängerin auf, es würden Reden gehalten und unterhaltsame Spiele mit den Gästen gespielt, so das Programm.

Brautmutter Silvia bekundete im Vorfeld der standesamtlichen Trauung: „Wir freuen uns super über die Kutsche, vor allem weil das Paar ja nichts davon ahnt.“ Sie selbst wisse, wie schön diese Überraschung sei: „Mein Mann und ich bekamen damals, vor 40 Jahren, eine Hochzeitskutsche als Geschenk von den Eltern, dies auch als Überraschung.“

Am Hochzeitsmorgen habe dann plötzlich eine Kutsche vor der Haustür gestanden. „Mein Mann guckte raus und meinte ganz trocken: Kann nicht für uns sein, ich hab keine Kutsche bestellt“, erinnert sich die Brautmutter und lacht.

Für die Brautmutter war es allerdings keine Überraschung, dass Madita und Alex einmal zusammenkommen würden: „Man sah das schon im Basketballverein. Immer wenn da Fotos gemacht wurden, standen die beiden einträchtig nebeneinander. Sie verstehen sich wirklich super.“

