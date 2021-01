Katharina und Thomas Baas mit der kleinen Lotta. Sie ist das Neujahrsbaby im St. Josef-Krankenhaus in Moers. Die große Schwester Ronja durfte wegen der Corona-Pandemie nicht mit ins Familienzimmer.

Neujahrsbaby in Moers

Neujahrsbaby in Moers Lotta heißt das Neujahrsbaby im St. Josef-Krankenhaus Moers

Moers Die Tochter von Katharina und Thomas Baas kam in der Neujahrsnacht in Moers zur Welt - vorher gab's einen Schnelltest für die Eltern.

Lotta heißt das Neujahrsbaby im St. Josef Krankenhaus in Moers. Lotta kam am 1. Januar 2021 um 2.05 Uhr zur Welt. 125 Minuten war das neue Jahr schon alt, als die glücklichen Eltern Katharina und Thomas Baas ihre kleine Tochter in die Arme nehmen konnten. Die 55 Zentimeter große und 3810 Gramm schwere neue Erdenbürgerin ist das zweite Kind der jungen Eltern.

Eigentlich war Lotta noch im Dezember erwartet worden, sie ließ sich aber Zeit und kam erst in der Neujahrsnacht zur Welt, wie Regina Ozwirk vom St. Josef-Krankenhaus berichtet. Auch ihre große Schwester, die fünfjährige Ronja ist im St. Josef-Krankenhaus geboren.

„Bei unserer ersten Tochter hatten wir das St. Josef Krankenhaus wegen der Auszeichnung als babyfreundliche Geburtsklinik ausgewählt“, berichtet Mutter Katharina laut Mitteilung, „wir waren sehr zufrieden und sind natürlich wieder gekommen.“ Auch dieses Mal – in Corona-Zeiten – haben sich Katharina und Thomas wohl gefühlt. „Im Kreißsaal haben wir beide einen Schnelltest gemacht“, erzählt der junge Vater, „ich musste natürlich die gesamte Zeit eine Maske tragen, habe mich aber nicht eingeschränkt gefühlt.“

Das einzige, was die beiden ein bisschen bedauert haben, war, dass die große Schwester wegen der Pandemie nicht mit ins Familienzimmer durfte. „Ronja hat Silvester bei meiner Mutter gefeiert“, berichtet Thomas Baas.